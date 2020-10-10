У світі 29 мільйонів жінок страждають від сучасного рабства, – Walk Free
Кожна 130-та жінка у світі перебуває у примусовому шлюбі, борговій кабалі або у домашньому рабстві. Таким чином, кількість "рабинь 21-го століття" досягла критичної кількості – 29 мільйонів.
Кількість жертв рабства – більша, ніж будь-коли
Про такі моторошні цифри повідомила співзасновниця організації Walk Free Грейс Форрест під час свого виступу в ООН, інформує AP.
Читайте також COVID-19 відрізав від сімей мільйони мігрантів: дані ООН
Форрест зазначила, що сьогодні у світі більше людей перебувають у рабстві, ніж будь-коли. Сучасне рабство у Walk Free охарактеризували як "коли одна людина використовує іншу для особистої або фінансової вигоди".
Головні жертви сучасного рабства – жінки, адже саме вони становлять:
- 99% жертв сексуальної експлуатації;
- 84% жертв примусового шлюбу;
- 58% жертв примусової праці.
Найбільш уразливі категорії людей стикнулися зі ще більшим рабством через COVID-19,
– зазначила Грейс Форрест.
У Walk Free вимагають від ООН допомогти зупинити примусові та дитячі шлюби. У 136 країнах світу за них немає кримінальної відповідальності.