Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська переконана, що протестувальники повинні змінити тактику протестів. На її думку, це необхідно, щоб "людей не підставляти".

Опозиціонерка підкреслила, що вже ведеться велика робота. Про це повідомляє ТАСС.

Важливо Лукашенко влаштовує терор, за який понесе відповідальність, – Тихановська

Колишня кандидатка на пост президента Білорусі наголосила, що плани незмінні – продовження боротьби й тиску на режим.

Можливо, зміниться картинка, людей стане менше, тому що вже на підступах до місця збору людей забирають, не дають зібратися разом. Нам зараз необхідно змінювати тактику для того, щоб людей не підставляти. Над цим ведеться велика робота,

– сказала вона.

Вона додала, що недільні акції триватимуть. Студенти, медики та пенсіонери й надалі виходитимуть на вулиці.

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