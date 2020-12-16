Лідерка білоруської опозицій Світлана Тихановська отримала премію імені Андрія Сахарова у Європарламенті. Раніше нею удостоїли демократичну опозицію Білорусі.

Під час отримання почесної премії Тихановська виголосила промову. Виступ Тихановської транслювала пресслужба Європарламенту у своїх соцмережах.

Раніше Опозиція Білорусі отримала премію Сахарова від Європарламенту

У мене є тільки одне бажання в цьому році. Я хочу, щоб кожен білорус, який зараз перебуває у в'язниці або змушений жити у вигнанні, повернувся додому. Нельсон Мандела, який отримав премію в 1988 році, сказав: "Я зрозумів, що мужність – це не відсутність страху, а перемога над ним". Він вважав, що хоробрими є ті, хто перемагає свій страх,

– сказала опозиціонерка.

Вона додала, що тільки об'єднавшись, білоруси зможуть повністю "перемогти страх на довгому шляху до свободи і побудувати нову Білорусь".

Тихановська також сказала, що отримання цієї премії є нагородою для всіх білорусів. За її словами, вони знають, за що ведуть боротьбу, а весь світ бачить їх мужність.



Виступ Світлани Тихановської у Європарламенті / Фото з соцмереж опозиціонерки

"Ця нагорода свідчить, що весь світ з нами, що люди підтримують і розуміють нас у цій непростій боротьбі", – зауважила вона.

У кожної країни – свій шлях до демократії. Це – наш. Живе Європа! Живе Білорусь!

– додала вона.

За словами опозиціонерки, за час протестів, які проходять з серпня, майже 32 тисячі людей були затримані, проти понад 1 000 протестувальників порушили кримінальні справи. За ґратами в білоруських в'язницях наразі перебувають 156 політичних в'язнів.



Тихановська у Європарламенті / Фото з соцмереж опозиціонерки

Звернення до депутатів Європарламенту

Лідерка білоруської опозиції також наголосила на важливості підтримки Європейського Союзу.

Ваша позиція важлива, але необхідні дії. Будьте зараз з народом Білорусі, і білоруси будуть відповідати вам тим же в майбутньому,

– сказала Тихановська.



Тихановській вручили премію Сахарова, що у 2020 році отримала демократична опозиція Білорусі / Фото з соцмереж політикині

Президент Європарламенту Давид Сассолі на це відповів:

Протягом кількох минулих місяців ви продемонстрували, що означає не здаватися. Ваші мужність і сила духу стали основою революційних змін в країні в 2020 році. Для нас вручення цієї премії є важливим кроком. Ми знаємо, що відбувається у вашій країні, бачимо вашу мужність і страждання всього народу.

Виступ Тихановської у Європарламенті: відео

I am honored to award the 2020 #SakharovPrize to the democratic opposition in Belarus and to welcome @Tsihanouskaya and her fellow laureates to the @Europarl_EN. Today we pay tribute to their courage and strength. https://t.co/zddJw2PwmF — David Sassoli (@EP_President) December 16, 2020

Зверніть увагу! Лауреатами премії Сахарова у 2020 році стали ініціатори Координаційної ради білоруської опозиції: колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська, письменниця та нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич, активістки Марія Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероніка Цепкало, опозиціонери Сергій Тихановский, Алесь Беляцький, Сергій Дилевський, Степан Путіло та Микола Статкевич.

Що відомо про премію Сахарова:

Це щорічна премія в галузі прав людини, названа на честь радянського фізика та дисидента Андрія Сахарова.

Започаткована в 1988 році Європарламентом для відзначення окремих людей та організацій, які захищають права людини та основні свободи.

Цю премію видають за досягнення в кількох сферах. У випадку із білоруською опозицією йдеться про премію Сахарова у сфері захисту прав і свобод людини.

Зауважимо, що у 2018 році лауреатом престижної премії став український режисер Олег Сенцов, який на той момент перебував у російському полоні. Замість нього нагороду отримала його сестра, яка виголосила перед євродепутатами слова, написані її братом з ув’язнення.