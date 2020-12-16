Тихановській вручили премію Сахарова: фото, відео
Лідерка білоруської опозицій Світлана Тихановська отримала премію імені Андрія Сахарова у Європарламенті. Раніше нею удостоїли демократичну опозицію Білорусі.
Під час отримання почесної премії Тихановська виголосила промову. Виступ Тихановської транслювала пресслужба Європарламенту у своїх соцмережах.
Раніше Опозиція Білорусі отримала премію Сахарова від Європарламенту
У мене є тільки одне бажання в цьому році. Я хочу, щоб кожен білорус, який зараз перебуває у в'язниці або змушений жити у вигнанні, повернувся додому. Нельсон Мандела, який отримав премію в 1988 році, сказав: "Я зрозумів, що мужність – це не відсутність страху, а перемога над ним". Він вважав, що хоробрими є ті, хто перемагає свій страх,
– сказала опозиціонерка.
Вона додала, що тільки об'єднавшись, білоруси зможуть повністю "перемогти страх на довгому шляху до свободи і побудувати нову Білорусь".
Тихановська також сказала, що отримання цієї премії є нагородою для всіх білорусів. За її словами, вони знають, за що ведуть боротьбу, а весь світ бачить їх мужність.
Виступ Світлани Тихановської у Європарламенті / Фото з соцмереж опозиціонерки
"Ця нагорода свідчить, що весь світ з нами, що люди підтримують і розуміють нас у цій непростій боротьбі", – зауважила вона.
У кожної країни – свій шлях до демократії. Це – наш. Живе Європа! Живе Білорусь!
– додала вона.
За словами опозиціонерки, за час протестів, які проходять з серпня, майже 32 тисячі людей були затримані, проти понад 1 000 протестувальників порушили кримінальні справи. За ґратами в білоруських в'язницях наразі перебувають 156 політичних в'язнів.
Тихановська у Європарламенті / Фото з соцмереж опозиціонерки
Звернення до депутатів Європарламенту
Лідерка білоруської опозиції також наголосила на важливості підтримки Європейського Союзу.
Ваша позиція важлива, але необхідні дії. Будьте зараз з народом Білорусі, і білоруси будуть відповідати вам тим же в майбутньому,
– сказала Тихановська.
Тихановській вручили премію Сахарова, що у 2020 році отримала демократична опозиція Білорусі / Фото з соцмереж політикині
Президент Європарламенту Давид Сассолі на це відповів:
Протягом кількох минулих місяців ви продемонстрували, що означає не здаватися. Ваші мужність і сила духу стали основою революційних змін в країні в 2020 році. Для нас вручення цієї премії є важливим кроком. Ми знаємо, що відбувається у вашій країні, бачимо вашу мужність і страждання всього народу.
Виступ Тихановської у Європарламенті: відео
Що відомо про премію Сахарова:
- Це щорічна премія в галузі прав людини, названа на честь радянського фізика та дисидента Андрія Сахарова.
- Започаткована в 1988 році Європарламентом для відзначення окремих людей та організацій, які захищають права людини та основні свободи.
- Цю премію видають за досягнення в кількох сферах. У випадку із білоруською опозицією йдеться про премію Сахарова у сфері захисту прав і свобод людини.
Зауважимо, що у 2018 році лауреатом престижної премії став український режисер Олег Сенцов, який на той момент перебував у російському полоні. Замість нього нагороду отримала його сестра, яка виголосила перед євродепутатами слова, написані її братом з ув’язнення.
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