Лідерка білоруської опозиції знову відповіла на питання про окупований Крим. Світлана Тихановська вважає, що півострів належить Україні за міжнародним законом.

Але фактично "маємо те, що маємо". Про це Тихановська сказала в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Вдночас, як пояснила Тихановська, Крим належить Україні за міжнародним законом. На уточнювальне питання стосовно того, чий Крим де-факто опозиціонерка відповіла: "маємо те, що маємо".

Що раніше Тихановська казала про Крим

Лідерка білоруської опозиції не з першого разу відповіла на питання про Крим. Це і не дивно, адже Білорусь має хороші стосунки з державою-агресором Росією. Тож, визнати, що "братська країна" фактично окупувала частину іншої країни – це оголосити протест проти політики Путіна.

Це і не дивно, адже Білорусь має хороші стосунки з державою-агресором Росією. Тож, визнати, що "братська країна" фактично окупувала частину іншої країни – це оголосити протест проти політики Путіна. Саме тому Тихановська із самого початку була і залишається стриманою у цьому питанні. У своїх відповідях вона використовує міжнародно прийняті формулювання. Хоча спершу вона намагалася взагалі уникнути відповіді.

У своїх відповідях вона використовує міжнародно прийняті формулювання. Хоча спершу вона намагалася взагалі уникнути відповіді. Згодом вона таки сказала: "Юридично Крим український, фактично – російський. І не мучте мене більше". Вона також додала, що їй дуже боляче через те, що "в Україні війна, яка розділяє людей і налаштовує один проти одного". За словами Тихановської, вона виступає проти будь-якого прояву війни.

24 жовтня ще одна білоруська опозиціонерка Вероніка Цепкало відмовилася озвучувати свою позицію щодо анексії українського Криму Росією, за що їй дорікнув український віцепрем'єр Олексій Резніков.

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