Молодого сокола у Саудівській Аравії продали за 650 тисяч місцевих ріалів (понад 173 тисячі доларів або майже 5 мільйонів гривень). За всю історію аукціону за цей вид птахів стільки грошей не платили – це рекорд.

Найдорожчий сокіл в історії

На аукціоні в Саудівській Аравії участь брали представники Саудівського соколиного клубу. Вони й повідомили у фейсбуці про рекордну угоду з продажу.

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Сума, яку віддали за птаха – 650 000 саудівських ріалів (це 173 300 доларів США або майже 5 000 000 гривень в еквіваленті) – найбільша в історії.

Чому за нього заплатили так дорого – достеменно не відомо (зазвичай на таких аукціонах мовиться про ціни у 10 – 50 тисяч доларів). Але відомо таке:

Важить цей сокіл 1,1 кілограма.

Спіймали його у дикій природі на півночі Аравії.

А належить він до виду шахінів (рудоголових сапсанів).

Торги влаштували у жовтні, адже скоро на Близькому Сході розпочнеться зимовий сезон полювання. Зауважимо, мовиться саме про соколине полювання – частину тисячолітньої культурної спадщини Аравійського півострова.

Зверніть увагу: соколи (Falco на латині) здатні розвивати швидкість у понад 300 кілометрів на годину, за їх допомогою тільки в Саудівській Аравії щорічно впольовують до 2,5 мільйона інших птахів та тварин.

Контрабанда соколів – прибутковий "бізнес"

На міжнародному рівні соколи визнані видом, який є під загрозою зникнення. Продаж, вилов, розведення і полювання зі соколами зазвичай регулюють законами – у різних країнах у свій спосіб.

У BBC розповідали, що літаками на Близький Схід часто незаконно перевозять птахів. Адже кожен сокіл навряд чи коштуватиме менше за 8 тисяч доларів.