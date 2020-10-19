Світовий рекорд: на аукціоні в Саудівській Аравії продали сокола за 173300 доларів
Молодого сокола у Саудівській Аравії продали за 650 тисяч місцевих ріалів (понад 173 тисячі доларів або майже 5 мільйонів гривень). За всю історію аукціону за цей вид птахів стільки грошей не платили – це рекорд.
Найдорожчий сокіл в історії
На аукціоні в Саудівській Аравії участь брали представники Саудівського соколиного клубу. Вони й повідомили у фейсбуці про рекордну угоду з продажу.
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Сума, яку віддали за птаха – 650 000 саудівських ріалів (це 173 300 доларів США або майже 5 000 000 гривень в еквіваленті) – найбільша в історії.
Чому за нього заплатили так дорого – достеменно не відомо (зазвичай на таких аукціонах мовиться про ціни у 10 – 50 тисяч доларів). Але відомо таке:
- Важить цей сокіл 1,1 кілограма.
- Спіймали його у дикій природі на півночі Аравії.
- А належить він до виду шахінів (рудоголових сапсанів).
Торги влаштували у жовтні, адже скоро на Близькому Сході розпочнеться зимовий сезон полювання. Зауважимо, мовиться саме про соколине полювання – частину тисячолітньої культурної спадщини Аравійського півострова.
Контрабанда соколів – прибутковий "бізнес"
- На міжнародному рівні соколи визнані видом, який є під загрозою зникнення. Продаж, вилов, розведення і полювання зі соколами зазвичай регулюють законами – у різних країнах у свій спосіб.
- У BBC розповідали, що літаками на Близький Схід часто незаконно перевозять птахів. Адже кожен сокіл навряд чи коштуватиме менше за 8 тисяч доларів.
- У грудні 2019 спробу контрабанди соколів викрили в Україні. В аеропорту "Бориспіль" прикордонники знайшли двох живих птахів, кожен з яких коштує 10 тисяч доларів – їх хотіли незаконно вивезти до ОАЕ просто в сумці.