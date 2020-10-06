На дні Світового океану може бути у 30 разів більше пластику, ніж на поверхні. Вчені підрахували, що у воді є приблизно 14 мільйонів тонн пластикових шматків. Їх ширина – 5 міліметрів і менше. Попри це, вчені наголосили, що на суші все одно більше сміття, ніж у світових водах.

Як повідомило видання The Guardian, оцінку провело державне наукове агентство Австралії. Науковці дослідили елементи із різних ділянок дна недалеко від Великої Австралійської затоки.

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Як зазначили дослідники, мікропластик є у дуже віддалених та глибоких місцях. Вони обстежили 3 кілометри вглиб океану. Докторка Деніз Хардесті, головна наукова співробітниця CSIRO і співавторка дослідження розповіла, що виявлення мікропластику в такому віддаленому місці та на таких глибинах "вказує на всюдисущість пластмас, де б ти не перебував у світі".

Це означає, що це по всій товщі води. Це дає нам паузу для роздумів про світ, в якому ми живемо, та вплив наших звичок на те, що вважається найбільш незайманим місцем,

– сказала Хардесті.

Хардесті сказала, що неможливо дізнатись, скільки років шматкам пластику чи частиною якого об'єкта вони колись були. Однак вона сказала, що форма деталей під мікроскопом вказує на те, що вони колись були предметами споживання.

Стримування збільшення пластику, що потрапляє у світові водні шляхи та океан – тепер головний міжнародний виклик.



Сміття в океанах стає більше / Фото mediastorehouse