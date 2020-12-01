Голова облради Дніпропетровської області Святослав Олійник "провалив" вибори в Дніпрі та не зміг завести потрібну кількість депутатів у міську раду.

Розуміючи, що в правлячій партії у нього зараз "слизька ситуація", він планує повернутися у команду Юлії Тимошенко, нардепом від якої Олійник був кілька років тому. Про це повідомляє видання "Горсовет".

"Святослав Олійник не в змозі на цей момент зібрати коаліцію в обласній раді – сесія, яку він планував на 3 грудня, ним же й скасована. Після такого провалу його готують "на вихід" із займаної посади, тому він терміново шукає шляхи відступу, для того, щоб не розгубити останні крихти своєї політичної кар'єри. Перейти в опозицію йому зараз вигідно, тому що, за даними джерела в НАБУ, Олійника хочуть "штормити", оскільки це частина стратегії в рамках боротьби з Коломойським, чиїм найближчим соратником Олійник є вже багато років. А про зв'язок Юлії Тимошенко з Коломойським відомо всім", – зазначили журналісти.

Національне антикорупційне бюро України відновило розслідування проти голови Дніпропетровської облради Святослава Олійника за статтею Кримінального кодексу 366-1 "Декларування недостовірної інформації". А Головне слідче управління Державної фіскальної служби зайнялося цивільною дружиною Олійника Іриною Гуназою за статтями 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" та 212 "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)".

Як повідомило видання "Дело", Олійник, будучи суб'єктом декларування, привернув увагу правоохоронців тим, що у своїй декларації не вказав жодного родича, хоча за законом був зобов'язаний зробити це. Відповідно, він не вказав і майно своїх близьких.