Дорожньо-будівельна фірма "УПС", неодноразово помічена в систематичному порушенні норм будівництва й халтурі, стала фігурантом розслідування НАБУ через зв'язок з главою Дніпропетровської облради Святославом Олійником.

Компанія продовжує вигравати тендери на сотні мільйонів, отримує підряди в рамках "Великого будівництва" президента, в той час як її фактичний власник потрапив в поле зору антикорупційних органів. Про це повідомляє "РБК-Україна".

Національне антикорупційне бюро України відновило розслідування проти голови Дніпропетровської облради Святослава Олійника за статтею Кримінального кодексу 366-1 "Декларування недостовірної інформації". А головне слідче управління Державної фіскальної служби зайнялося цивільною дружиною Олійника Іриною Гуназою за статтями 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" та 212 "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)".

Для жителів Дніпра давно не секрет, що Святослав Олійник перебуває у відносинах з Іриною Гуназою, яка була соратницею політика довгі роки, і досі числиться як контактна особа його партії "Україна майбутнього". У них є двоє неповнолітніх доньок, які проживають з матір'ю в Словаччині, а Олійник часто їх відвідує,

– мовиться у статті.

У словацькому місті Мартін у Гунази є нежитлове приміщення та ділянки площею 1242 кв. м і 1019 кв. м. Крім того, в Словаччині Ірина володіє сільхозбудівлею і ділянкою площею 7117 кв. м, готелем Bagarova chata і земельними ділянками площею 8206 кв. м в сусідніх Врутках. Але головне те, що вся нерухомість, як в Україні, так і в Словаччині, з’явилася у власності Ірини Гунази в період з 2014 по 2019 рік.

Гуназа активно набувала частки в бізнесах і засновувала нові компанії. Так, у 2012 році Гуназа придбала словацьку компанію Arograf s.r.o., а у 2015 – Proxima s.r.o. Саме на останню зареєстровані готель, земля й інша нерухомість Гунази в Словаччині. Історія ж Arograf тісно пов'язана з Україною. У 2016 році Arograf стає співзасновником ТОВ "Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями "УПС".

У підсумку "УПС" стала центром будівельного холдингу, компанії якого за бюджетні кошти ремонтували школи, парки, спортивні комплекси та інші об'єкти соціальної інфраструктури. Однак багато з них так і не були завершені.

Як повідомило видання "Дело", Олійник, будучи суб'єктом декларування, привернув увагу правоохоронців тим, що в своїй декларації не вказав жодного родича, хоча за законом був зобов'язаний зробити це. Відповідно, він не вказав і майно своїх близьких.