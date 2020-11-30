Через карантинні обмеження містах України заборонені стоячі місця у маршрутках. Втім для перевізників Івано-Франківська це лише можливість проявити креативність.

Так, у одній з маршруток розв'язали цю проблему незвично й досить просто – доставили стільці у вільний простір в транспорті. Про такі карантинні технології мовиться у одній із франківських спільнот у фейсбуці.

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Франківські перевізники самостійно збільшили кількість сидячих місць у громадському транспорті. Адже якщо пасажири в салоні стоятимуть, то водії ризикують заплатити чималий штраф.

Як повідомляється, у маршрутці, яка курсувала за номером 24 для пасажирів поставили табуретки.

Новітні технології в маршрутках під час карантину в Івано-Франківську,

– мовиться у дописі Михайла Івася.



У франківській маршрутці доставили табуретки / Фото зі сторінки "Франківчани" У франківській маршрутці доставили табуретки / Фото зі сторінки "Франківчани"



Табуретки замість сидіння / Фото зі сторінки "Франківчани"

Як реагують містяни

У коментарях під дописом люди обурюються, що це небезпечно та зовсім не припустимо. Вони вважають, що так перевізники хочуть заробити більше грошей. Інші ж – кепкують з такого ноу-хау.

Ось, що вони пишуть (стиль збережено):