Табуретки в маршрутках: у Івано-Франківську розв'язали проблему із забороною стоячих місць
Через карантинні обмеження містах України заборонені стоячі місця у маршрутках. Втім для перевізників Івано-Франківська це лише можливість проявити креативність.
Так, у одній з маршруток розв'язали цю проблему незвично й досить просто – доставили стільці у вільний простір в транспорті. Про такі карантинні технології мовиться у одній із франківських спільнот у фейсбуці.
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Франківські перевізники самостійно збільшили кількість сидячих місць у громадському транспорті. Адже якщо пасажири в салоні стоятимуть, то водії ризикують заплатити чималий штраф.
Як повідомляється, у маршрутці, яка курсувала за номером 24 для пасажирів поставили табуретки.
Новітні технології в маршрутках під час карантину в Івано-Франківську,
– мовиться у дописі Михайла Івася.
У франківській маршрутці доставили табуретки / Фото зі сторінки "Франківчани"
Табуретки замість сидіння / Фото зі сторінки "Франківчани"
Як реагують містяни
У коментарях під дописом люди обурюються, що це небезпечно та зовсім не припустимо. Вони вважають, що так перевізники хочуть заробити більше грошей. Інші ж – кепкують з такого ноу-хау.
Ось, що вони пишуть (стиль збережено):
- "Про техніку безпеку на цьому маршруті не чули";
- "То для того, щоб більше сидячих місць було... Не можуть нажертись грошей";
- "Жесть...а кухонний столик забули. А ще краще барстійку з барменом замість контролера";
- "Пропоную продати технологію за кордон. Наприклад, в Індію. Всі ж бачили їхні поїзди, коли люди на дахах сидять";
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