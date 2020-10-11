У Таджикистані 11 жовтня обирають президента країни. Кандидатами зареєстрували 5 представників політичних сил, зокрема "вічного" президента Емомалі Рахмона. Натомість до участі не допустили лідера опозиції Саідджафара Усмонзода.

Про перебіг президентських виборів у Таджикистані розповідають російські ЗМІ, повідомляє 24 канал. Тим часом У Киргизстані затвердили нового прем'єра – Садира Жапарова: що про нього відомо Перебіг виборів: О 6 годині ранку 11 жовтня відкрилися 3 тисячі 375 виборчих дільниць у 68 виборчих округах. Також 39 дільниць працюють за кордоном.

За даними місцевої виборчої комісії, право голосу мають 4 мільйони 943 тисячі 289 виборців. Голосування триває до 20 години.

Після 13 години дня – через 7 годин після початку голосування – комісія визнала вибори такими, що відбулися. Підставою для цього була участь у виборах понад 50% виборців.

Попередні результати виборів оголосять протягом 24 годин після закінчення голосування, а остаточні – не пізніше ніж через два тижні після закінчення виборів. Кандидати на виборах: Емомалі Рахмон, чинний президент з 1994 року – від "Народно-демократичної партії",

Рустам Латифзода – від "Аграрної партії",

Абдухалім Гафорзода – від "Соціалістичної партії",

Рустам Рахматзод – від "Партії економічних реформ",

Міродж Абдуллоєв – від "Комуністичної партії". Голові опозиційної "Демократичної партії" Саідджафару Усмонзоді виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатом. Мовляв, йому не вдалося зібрати необхідну для цього кількість підписів виборців. Коротко про Емомалі Рахмон: Це незмінний президент Таджикистану з 1994 року. До слова, в цей самий час Олександр Лукашенко став президентом Білорусі. За це Рахмона часто порівнюють з білоруським диктатором.

До слова, виборча комісія в Таджикистані постійно показує "впевнену перемогу" Емомалі Рахмона з часткою голосів у 70% – 85%.

Цікавим моментом у його біографії є одразу три державні нагороди України, і це не одрук. Мовиться про Орден князя Ярослава Мудрого I ступеня, Орден "За заслуги" I ступеня й іменну вогнепальну зброю. Їх він отримував у часи президентства Віктора Ющенка й Віктора Януковича.