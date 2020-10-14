Президент Володимир Зеленський у День захисника України відвідав військових у зоні ООС. Він назвав це місце "дійсно крутим", адже воно зробило нас сильними, рішучими та впевненими у своїх силах. Водночас Зеленський підкреслив, що за це ми заплатили велику ціну.

Володимир Зеленський підкреслив, що у День захисника України, говорячи про нашу державність, маємо говорити перш за все про Донбас. Про це президент України написав на своїй сторінці у телеграмі.

Важливо Зеленський до Дня захисника відвідав військових у зоні ООС

Він зазначив, що саме на Донбасі можна відчути, якої сили історичний виклик постав перед країною з початком війни.

Наші захисники й захисниці вже сьомий рік бездоганно виконують свій обов'язок. Завдяки їхній відданості, сміливості та розумінню, що саме ми – на стороні добра, у нашої держави є особливе місце в історії. А чинна багатоденна тиша – це прямий наслідок саме сили та волі наших військових,

– наголосив Зеленський.

Зверніть увагу! За минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 6 разів відкривали вогонь поблизу українських позицій. Постріли у переважній більшості неприцільні, але регулярні.

Президент зауважив, що багато народів у світі лише мріють про свій власний шлях. На завершення президент подякував кожному захиснику і кожній захисниці нашої держави, а те, що вони зробили – неоціненно.

Країна саме з такими захисниками завжди матиме свій історичний шанс. Повірте, ми його точно використаємо. Попри спротив "старого світу",

– підсумував Зеленський.

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