Експерти назвали виборчу кампанію у Львові найбруднішою в Україні на цих місцевих виборах. Втім, міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що вона була і найдорожчою.

Про це глава Львова сказав в ефірі 24 каналу. Також він прокоментував результати екзитполів.

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Мої опоненти витратили понад 10 мільйонів доларів. І такого бруду, який лили на мене я не пригадую за все своє життя,

– сказав Садовий.

Він також зазначив, що львів'яни дали чітку відсіч і це й показали попередні результати. Він подякував львів'янам і переконаний, що така ситуація об'єднала все місто.

"Львів ніколи не терпітиме партійних босів, спонсорів, покровителів. Львів – місто вільних людей. Це треба розуміти", – відповів глава Львова.

Дивіться повністю відео розмови з Андрієм Садовим:

Що відомо про 2 тур виборів у Львові

У Львові у 2 турі місцевих виборів 22 листопада за посаду мера боролися чинний лідер Львова Андрій Садовий та кандидат від "Європейської солідарності" Олег Синютка.

За даними екзитполів, Садовий отримав – 62,3% голосів виборців, Синютка – 37,7% голосів виборців.



Екзитполи виборів мера Львова в другому турі / Інфографіка 24 канал