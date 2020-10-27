Під час закритого засідання 27 жовтня Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне декларування. Також суд скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, електронне декларування та повноваження Нацагенства з питань запобігання корупції (НАЗК).

КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування

Про це написав у телеграмі колишній нардеп Сергій Лещенко. Він додав, що суд ухвалив рішення за клопотанням депутатів від ОПЗЖ і "За майбутнє".

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За даними видань Укрінформ і "РБК-Україна" кримінальну відповідальність за недостовірне декларування суд визнав неконституційною. Таке рішення винесла Велика палата КСУ.

Крім того, у ЗМІ поширюють інформацію, що конституційність низки положень ще будуть вивчати, тому що їх виділили в окреме провадження.

Щодо самої статті про незаконне декларування, то вона передбачала штраф або кримінальну відповідальність чиновників і суддів за недостовірні дані у деклараціях.

Відповідно до закону, чиновникам заборонено придбати необґрунтовані активів, вартість яких перевищує його доходи більш ніж на 6,2 мільйона гривень. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Водночас таких посадовців позбавляють права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років.

Що ще скасував суд

За словами Лещенка, також своїм рішенням КСУ скасував положення щодо незаконного збагачення, електронного декларування та повноважень НАЗК.

Проєкт роздали вранці і за нього вже проголосовали. Такого не було навіть за Януковича. Проти виступили лише четверо суддів: Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий,

– зазначив Лещенко.

Таким чином, робить він висновок, Конституційний суд скасував антикорупційну реформу.

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