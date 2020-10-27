Такого не було навіть за Януковича: Конституційний суд скасував антикорупційну реформу
Під час закритого засідання 27 жовтня Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне декларування. Також суд скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, електронне декларування та повноваження Нацагенства з питань запобігання корупції (НАЗК).
КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування
Про це написав у телеграмі колишній нардеп Сергій Лещенко. Він додав, що суд ухвалив рішення за клопотанням депутатів від ОПЗЖ і "За майбутнє".
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За даними видань Укрінформ і "РБК-Україна" кримінальну відповідальність за недостовірне декларування суд визнав неконституційною. Таке рішення винесла Велика палата КСУ.
Крім того, у ЗМІ поширюють інформацію, що конституційність низки положень ще будуть вивчати, тому що їх виділили в окреме провадження.
Щодо самої статті про незаконне декларування, то вона передбачала штраф або кримінальну відповідальність чиновників і суддів за недостовірні дані у деклараціях.
Відповідно до закону, чиновникам заборонено придбати необґрунтовані активів, вартість яких перевищує його доходи більш ніж на 6,2 мільйона гривень. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Водночас таких посадовців позбавляють права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років.
Що ще скасував суд
За словами Лещенка, також своїм рішенням КСУ скасував положення щодо незаконного збагачення, електронного декларування та повноважень НАЗК.
Проєкт роздали вранці і за нього вже проголосовали. Такого не було навіть за Януковича. Проти виступили лише четверо суддів: Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий,
– зазначив Лещенко.
Таким чином, робить він висновок, Конституційний суд скасував антикорупційну реформу.
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