Танки та БТРи в житлових районах: де зберігають зброю бойовики на Донбасі
Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ 12 жовтня зафіксувала 51 одиницю озброєння. Розміщено його було на 4 полігонах бойовиків на окупованій території Луганської області, однак за межами виділених місць зберігання озброєння.
Про це мовиться у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 14 жовтня. Його опублікували на сайті місії.
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Де розмістили свої зброю та озброєння бойовики
- Біля житлового масиву в місті Хрустальний (колишня назва – Красний Луч) – сім танків невизначеного походження.
- На полігоні біля Міусинська (входить до складу Хрустального) буксирувана гаубиця (Д-30А "Жаба", 122 міліметри), самохідна гаубиця (2С1 "Гвоздика", 122 міліметри), танк (невизначеного походження), 4 зенітні ракетні комплекси (9К35 "Стріла-10").
- На полігоні в районі Тернового (57 кілометрів на схід від Донецька) – 9 танків невизначеного походження.
- Поблизу Покровки (36 кілометрів на схід від Донецька) – ще 9 танків (імовірно, Т-72).
- У житлових районах Калинового, Хорошого та Катеринівки – 4 бронетранспортери (2 – в Калиновому та по одному – в решті).