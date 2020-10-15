СММ ОБСЄ виявила танки та БТРи бойовиків у житлових районах на Луганщині / ЗМІ, підконтрольні бойовикам на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ 12 жовтня зафіксувала 51 одиницю озброєння. Розміщено його було на 4 полігонах бойовиків на окупованій території Луганської області, однак за межами виділених місць зберігання озброєння.