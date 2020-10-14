Олігарх Рінат Ахметов хоче збирати ще більше грошей з українців. Користуючись політичною нестабільністю напередодні виборів, він захоплює нові сфери впливу.

Тривожний "дзвінок" надійшов від чиновників, які стали перешкодою підіграванню інтересам Ріната Ахметова в енергетиці. Цей орган – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Скорочено – НКРЕКП. Вони впливають на життя всіх українців, адже встановлюють розмір тарифів на електроенергію. Детальніше – у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Від цих чиновників залежить не тільки сума грошей, яку збирають з квартир і будинків, але й тарифи для комунальної сфери та компаній, які надають продукцію чи послуги громадянам. Наприклад, хлібзаводи, м'ясокомбінати, перукарні, лікарні та інші. Члени регулятора енергетики у повному складі звернулися із заявою до Державного бюро розслідувань. Причина – незаконний вплив групи народних депутатів з оточення Ріната Ахметова. Метою такого впливу було добитися прийняття незаконних рішень. Про вплив Ахметова йдеться й у заяві членів регулятора.

Такі дії групи народних депутатів члени НКРЕКП пов'язують з лобіюванням інтересів енергетичного холдингу "ДТЕК",

– сказано в заяві.

Як до справи причетний Наливайченко

Протягом останніх тижнів депутати, які пов'язані з Ахметовим, намагаються зробити нестерпним життя членів комісії, зокрема – Валерія Тарасюка. Одним зі спікерів цієї кампанії є депутат від фракції "Батьківщина" Валентин Наливайченко.



Валентин Наливайченко / Фото nalyvaichenko.org

Раніше його діяльність пов'язували з Дмитром Фірташем. Втім, зараз він подружився з іншим олігархом. Дійшло до абсурду – Наливайченко виступив зі звинуваченнями, що Тарасюк начебто відвідував Росію, коли обіймав посаду голови Національного регулятора енергетики.

"Через заборону прямого авіасполучення, поїздки до столиці РФ відбувалися через Мінськ або європейські столиці", – повідомив Наливайченко.

Зокрема, йдеться начебто про політ Тарасюка у грудні 2019 року. Тоді він транзитним шляхом через Берлін відвідав Москву і повернувся до Києва через Мінськ. Особливого значення цьому звинуваченню додає те, що його виголосив Наливайченко – колишній керівник СБУ.

Чи правдиві звинувачення депутата

Тарасюк підтвердив, що в грудні 2019 року справді був у Берліні та Мінську. Втім, Росію він тоді не відвідував. На той час Тарасюк входив до урядової делегації на переговорах із "Газпромом". Разом із ним були також міністр енергетики Олексій Оржель, керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко та керівник газотранспортної системи Сергій Макогін.

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"Під час тих переговорів делегація зробила майже неймовірне в питанні транзиту природного газу та виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Переговори були найуспішнішими за всю історію незалежної України", – згадував Тарасюк.

До слова, це рішення принесло Україні три мільярди доларів. Після цього Наливайченко навіть не вибачився перед Тарасюком, але продовжив підігравати Ахметову. Зокрема, він почав звинувачувати НАБУ, яке розслідувало оборудки в інтересах олігарха на ринку енергетики – схему "Роттердам+". Коли детективи НАБУ не погодилися із закриттям справи й заявляти, що у них є новий висновок експертизи, який підтверджує збитковість формули, Наливайченко стверджував, що НАБУ такими діями підриває довіру до правоохоронних органів. Отже, Наливайченко атакував Тарасюка, бо Ахметов зацікавлений у зростанні доходів обленерго. У підсумку це може збільшити тарифи на електроенергію.

Як у справі використають RABА-тариф

У розпорядженні програми "Схеми" є новий лист з підписом виконувачки обов'язків Міністра енергетики Ольги Буславець. У ньому вона просить доручити Національній комісії на чолі з Тарасюком переглянути одне з рішень, про яке ніхто не здогадується. Ахметов та інші власники обленерго хочуть отримати більше грошей з ринку за допомогою так званого RAB-тарифу. За умови його правильного впровадження, цей тариф стимулює обленерго до скорочення витрат і модернізації мереж.

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Для того, щоб не відключали світло та була стабільна напруга, обленерго потрібно оновлювати інфраструктуру. Дроти, опори, трансформатори – усе це вимагає періодичного ремонту та модернізації. Середній час експлуатації розподільчих електромереж в Україні перевищує 40 років. Інфраструктура зношена на 60 – 85%. RAB-тарифи мають зацікавити інвесторів вкладати кошти в модернізацію. Але це не повинно стати ще одним способом наживи.

Що непокоїть Ахметова

Йдеться про затверджені у серпні RAB-тарифи — "ставки дохідності" на "стару" базу активів обленерго. Ольга Буславець своїм листом пропонує виправити рішення Тарасюка та його підлеглих для збільшення ставки дохідності.



Ольга Буславець / Фото Міністерство енергетики України



Регулятор енергетики запровадив ставку дохідності в розмірі 3% на стару базу активів, які власники обленерго отримали від держави при приватизації. Це достатньо справедлива ціна, адже старі активи обленерго не були збудовані власниками. Також вони не є предметом їхніх капітальних інвестицій. Втім, Ахметов через агентів свого політичного впливу хоче підвищити цю ставку від 3% до 6%. Це збере з ринку додаткові 10 мільярдів гривень на рік.

Чому хочуть підвищити тариф

З одного боку, на Тарасюка тисне Наливайченко та інші депутати, які вони висловлюють свої абсурдні звинувачення. З іншого – Міністерство енергетики хоче збирати ще більше грошей з ринку для власників обленерго. До того ж це – чергова атака в інтересах олігарха. Так само для Ахметова, як головного бенефіціара зеленої енергетики, хочуть вкотре підвищити тариф на доставлення електроенергії, який сплачують компанії Укренерго.

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Влітку цей тариф уже підвищували на 50%, але наразі зрозуміло, що зібраних грошей недостатньо для покриття величезних боргів перед сонячними станціями олігарха. Через це тариф спробують підвищити ще один раз. Усе це нагадує спроби "латати дірки" першочергово в інтересах олігарха, а не держави. І це має закінчитися – чим раніше, тим краще.