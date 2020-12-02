Син олігарха Євгена Щербаня, якого жорстоко вбили у 1996 році в аеропорту, розкритикував депутата Сергія Таруту та назвав його брехуном. За його словами, від часу вбивства батька і до 2014 року він з ними не спілкувався.

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Сергій Тарута був опосередкованим акціонером корпорації "Індустріальний союз Донбасу", і у рукописних звітах Євгена Щербаня було зазначено, що йому виділялось 2% від прибутку. Однак під час суду Тарута заявив, що не отримував жодних доходів від цього. Про це в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі розповів син загиблого Євген Щербань.

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"Сергій Тарута – це взагалі окрема історія. Якби я не знав Сергія Таруту і в мене не було б завдання спіймати його на брехні, то я б далі вірив йому. З вигляду весь зі себе, розказує про цінності. Але коли ми стали його вивчати, можна сказати під мікроскопом, то виявилось, що це дуже брехлива людина, дуже слизька", – заявив Щербань.

Довідка. "Індустріальний союз Донбасу" – це компанія, яка виникла для того, аби продавати газ на території Донецької області. Потім виготовлена продукція йшла в компанію ЕСУ, яка постачала газ в "Газпром", закриваючи у такий спосіб борги. Одним з 4-х так званих засновників компанії був вбитий Євген Щербань.

За його словами, батько виділив недалеко від власного помешкання Сергію Таруті будинок на території, де жили всі його наближені люди. Однак навіть це не змусило Таруту прийти до синів Щербаня після його смерті.

"Наша перша розмова відбулась у 2014 році під час суду у справі про Тимошенко, яка начебто замовляла вбивство батька. Хоча по ідеї вона мала бути одразу ж після вбивства. Сергій Тарута міг перейти через дорогу і сказати "хлопці, ось є компанія, там є проблеми чи успіхи, треба щось з цим робити, я вам поможу". Але він цього не зробив", – пояснив син загиблого.

Що відомо про Євгена Щербаня? У 90-ті роки Євгена Щербана вважали одним з найбагатших людей України. Він був власником корпорації "АТОН". Компанії Щербаня займалися виробництвом та продажем металу, постачанням газу, нафтопродуктів, будівництвом та фінансовими операціями. У 90-ті роки Євгена Щербана вважали одним з найбагатших людей України. Він був власником корпорації "АТОН". Компанії Щербаня займалися виробництвом та продажем металу, постачанням газу, нафтопродуктів, будівництвом та фінансовими операціями. Його статки оцінювали приблизно у 500 мільйонів доларів.

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Євген Щербень пригадав, що після допиту у суді Тарута побачив їхню невдоволеність і запропонував зустрітись.

"Перша зустріч відбулась в донецькому офісі. І прозвучало тоді таке запитання: "Сергію Олексійовичу, після вбивства батька, чому вас не було серед людей, які приходили і обговорювали суттєві питання щодо компанії?". Він задумався і каже: "Ви були акціонерами, ви мали мене викликати". Я коли почув це зрозумів, що людина невихована і ця відповідь багато чого сказала мені", – додав син олігарха.

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