Заступник глави Офісу Президента Олег Татаров був науковим керівником в експерта Костянтина Дубоноса. Його підозрюють у підробленні експертизи для екснардепа-забудовника Максима Микитася за хабар.

Сам Татаров тоді представляв інтереси Микитася і нібито був посередником між екснардепом та Дубоносом в домовленості про цей хабар. Про це повідомили на сайті Bihus.info.

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Цікавий збіг у дисертації

Зокрема на сайті Національної академії внутрішніх справ є інформація, що у 2019 році Костянтин Дубонос працював над кандидатською дисертацією. Її тема була: "Використання баз біометричних даних підрозділів Експертної служби МВС України під час розслідування кримінальних правопорушень".

Цікаво те, що у графі "Науковий керівник (консультант)" було написано "Татаров О.Ю.". Це прізвище та ініціали збігаються із заступником голови Офісу Президента Татарова Олега Юрійовича. На той час він якраз був професором Національної академії внутрішніх справ.



План підготовки дисертацій / Фото Bihus.info

Дубоноса підозрюють у справі Микитася

Заступника директора Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС Костянтина Дубоноса підозрюють у справі Максима Микитася. За версією НАБУ, він отримав від Микитася хабар у вигляді паркомісця за підробку на його користь експертизи в кримінальному провадженні.

Вчора, 2 грудня, Вищий антикорупційний суд обрав Дубоносу за цією підозрою запобіжний захід. Він отримав утримання під вартою.

Факт організації хабаря

Також НАБУ опублікувало частину листувань у справі. Вони підтвердили факт організації хабаря. Водночас у домовленостях в ролі посередника між Микитасем та Дубоносом була третя особа – експосадовець ДК "Укрбуд".

Попри те, що НАБУ не розкриває імені цієї особи, ЗМІ повідомили, що ним був нинішній заступник глави Офісу Президента Олег Татаров.

Татаров був юристом

В той період Олег Татаров працював юристом в компанії Максима Микитася "Укрбуд". Національне антикорупційне бюро України заявило, що генеральна прокурорка Ірина Венедиктова перешкоджає притягненню винних у цій справі до відповідальності.

Олег Татаров був призначений в Офіс Президента в серпні. Він одразу зайнявся питаннями координації силових органів:

за президента Віктора Януковича, працював в Головному слідчому управлінні МВС;

під час Революції Гідності був одним з рупорів силового блоку і виправдовував дії тодішньої влади та силовиків.

Де та з ким працював Татаров

Пізніше Татаров зайнявся адвокатською діяльністю. Його клієнтами були:

► скандальний ексзаступник голови адміністрації президента Януковича Андрій Портнов;

► нардеп Вадим Новинський.

Також він працював з будівельною компанією "Укрбуд". В той період відбувався так званий квартирний скандал з Нацгвардією, коли укрбудівці взялися зводити житло на землі Національної гвардії в центрі Києва. Забудовник повинен був передати низку квартир військовим в якості службових. Але тодішній очільник Нацгвардії Юрій Аллеров підписав із забудовниками додаткову угоду. За нею він відмовився від квартири у центрі та погодився прийняти житло на околиці – поблизу "Червоного хутора".

Історія переросла у кримінальну справу

Різниця у вартості сягнула приблизно 80 мільйонів. Надалі історія переросла в кримінальну справу. НАБУ разом з САП вдалося довести причетність до цієї афери самого Аллерова, який за підписання додаткової угоди отримав хабар екснардепа і фактичного власника "Укрбуд Девелопмент" Максима Микитася й інших фігурантів.