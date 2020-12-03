Заступник голови Офісу Президента Олег Татаров спростував інформацію про те, що після його призначення компанії його тестя виділили землю в Києві під забудову. Він також заявив, що звернувся до правоохоронців через дискредитацію у ЗМІ.

Правоохоронців він попросив провести розслідування і публічно повідомити суспільству, чи отримували якісь преференції будь-які його родичі чи близькі. Про це Татаров написав на своїй фейсбук-сторінці.

Раніше Черговий скандал Татарова: після призначення в ОП фірма його тестя отримала землю на 21 мільйон

Інформація, яку оприлюднили сьогодні ЗМІ, про нібито виділення Київрадою якоїсь землі моєму тестю є брехнею і продовженням політики дискредитації мене антидержавними силами,

– зазначив він.

Водночас Татаров переконаний: всі, "хто отримував від державних або місцевих органів влади якісь не передбачені законом пільги або переваги, мають бути притягнуті до відповідальності".

Що відомо про ще один скандал із Татаровим:

Журналісти-розслідувачі оприлюднили документи, згідно з якими, відразу після призначення Татарова в Офіс Президента, фірма "Дейрінг Капітал", співвласником якої є його тесть, отримала від Київради землі на 21 мільйон гривень.

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