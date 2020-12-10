Татарова не збираються звільняти з Офісу Президента, – ЗМІ
Скандального заступника глави Офісу Президента Олега Татарова не збираються звільняти з установи. Хоча матеріалів про його причетність до корупційних оборудок нібито достатньо.
Попри те, що Татаров виявився фігурантом корупційного розслідування, він не має наміру йти з посади. Про це повідомляє НВ, посилаючись на власні джерела в ОП.
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Він (Татаров – 24 канал) продовжує роботу в ОП в тому ж режимі і йти нікуди не збирається,
– стверджує джерело.
Водночас інший співрозмовник видання зазначив, що у матеріалах справи щодо Татарова достатньо доказів, аби довести його причетність до корупційних оборудок.
Саме тому НАБУ і САП підготували підозру чиновнику. Прокурори, які вели справу, здивувались, коли дізнались, що їх раптово відсторонили.
Справа Татарова: що відомо
- За інформацією НАБУ, Татаров фігурує у справі про розкрадання квартир Нацгвардії. Провадження стосується заволодіння 81 мільйоном гривень.
- Ще один фігурант справи столичний забудовник Максим Микитась заявив, що Татаров домовився про написання позитивної експертизи на користь приватної компанії-забудовника. Тобто фактично Татаров виконував роль посередника у передачі хабаря.
- ЗМІ повідомляли, що НАБУ готувало підозру посадовцеві щодо оборудок "Укрбуду", однак у процес втрутилася генпрокурорка Ірина Венедіктова. Вона таємно відсторонила прокурорів, що вели справу, і призначила нових. Зокрема, себе.
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