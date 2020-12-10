Скандального заступника глави Офісу Президента Олега Татарова не збираються звільняти з установи. Хоча матеріалів про його причетність до корупційних оборудок нібито достатньо.

Попри те, що Татаров виявився фігурантом корупційного розслідування, він не має наміру йти з посади. Про це повідомляє НВ, посилаючись на власні джерела в ОП.

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Він (Татаров – 24 канал) продовжує роботу в ОП в тому ж режимі і йти нікуди не збирається,

– стверджує джерело.

Водночас інший співрозмовник видання зазначив, що у матеріалах справи щодо Татарова достатньо доказів, аби довести його причетність до корупційних оборудок.

Саме тому НАБУ і САП підготували підозру чиновнику. Прокурори, які вели справу, здивувались, коли дізнались, що їх раптово відсторонили.

Справа Татарова: що відомо