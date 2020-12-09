Активісти ввечері 9 грудня вийшли на протест під стіни Офісу Президента. Мітингувальники вимагали відставки деяких політиків, зокрема, заступника глави ОП Олега Татарова.

Що вимагали протестувальники

Близько 100 мітингувальників вимагали очищення влади від корупціонерів, повідомляє 24 канал.

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Демонстранти тримали в руках українські прапори та скандували "Татарова під слідство".

Присутній на мітингу нардеп Єгор Соболєв дорікнув президенту Володимиру Зеленську за те, що не вирішують ситуацію з розпуском ОАСК, а також проблему з Конституційним Судом. Крім того, депутат стверджує, що глава держави прикриває від слідств Татарова.

Вже тиждень Зеленський прикриває свого підлеглого від розслідування НАБУ. Татаров був запідозрений у причетності до розкрадання квартир Національної гвардії,

– наголосив Соболєв.

Крім цього, протестувальники збирали підписи за відставку Татарова, а також генпрокурорки Ірини Венедіктової та глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

До слова, акція була присвячена Міжнародному дню боротьби з корупцією.

Протест під стінами ОП: дивіться відео 24 каналу

Зверніть увагу! Татаров, ймовірно, причетний до корупційних оборудок "Укрбуду". Раніше ЗМІ повідомляли, що НАБУ готувало для нього підозру, однак Венедіктова заблокувала її вручення.



Люди збирають підписи за відставку чиновників / Фото 24 каналу, автор – Андрій Костюк



Мітинг під Офісом Президента / Фото 24 каналу, автор – Андрій Костюк

Дивіться пряму трансляцію протесту біля Офісу президента: