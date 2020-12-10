Вищий антикорупційний суд розглянув справу фальсифікації доказів і визнав необхідним на період слідства одного з фігурантів запроторити за грати. Однак Олега Татарова до суду не допускають, тому що його захищає Офіс Президента і призначені президентом співробітники прокуратури.

Татарова вже давно мали б відсторонити від посади, підозри обгрунтовані та визнані антикорупційним судом. Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст та головний редактор сайту "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

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Він зазначив, що навколо президента Володимира Зеленського зростає так званий вал кримінальних справ, які зникають з інформаційного порядку денного лише тому, що їх закривають нові скандали.

Однак відповідні кримінальні справи лише накопичуються – щодо них проводять процесуальні дії, а слідчий орган навіть виступив з критикою проти генпрокурора України, розповів Бутусов.

Вплив справи на відносини із Заходом

"Справа Татарова для українського суспільства та західних партнерів буде "науковим кейсом" того, як президент Зеленський захищає корупціонерів, навіть порушуючи закон. Нагадаю, що Зеленський в перепризначенні Татарова порушив закон про люстрацію, а зараз він свідомо допомагає Татарову врятуватись від покарання", – сказав журналіст.

За його словами, одне політичне рішення тягне за собою серію правопорушень. Але Зеленському не вдасться втримати Татарова саме тому, що Україна не є тією країною, де можна знущатися з суспільних настроїв, додав головний редактор видання "Цензор.НЕТ".

Юрій Бутусов наголосив, що Захід підтримує не Зеленського, а українську незалежність. Тому рішення щодо підтримки України будуть і надалі, зауважив він.

Зверніть увагу! Заступника глави ОП Олега Татарова не збираються звільняти з установи. Хоча матеріалів про його причетність до корупційних оборудок нібито достатньо.

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