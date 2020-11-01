На Філіппінах нищівний тайфун Гоні зносив усе на своєму шляху: відео
До Філіппін у ніч проти 1 листопада наблизився тайфун Гоні, що приніс з собою нищівний вітер зі швидкістю 225 кілометрів за годину й проливні зливи. Наразі відомо про щонайменше 7 загиблих внаслідок негоди.
Руйнівний буревій наблизився до Філіппін перед 5 ранку 1 листопада, коли й розпочав свої руйнування. Про це повідомляє BBC.
До слова До Філіппін наближається потужний тайфун Гоні: тисячі людей евакуйовують
За даними місцевої влади, близько 400 тисяч осіб були змушені покинути свої домівки. Відомо вже про 7 загиблих, але багато людей наразі вважаються зниклими безвісти.
Гоні спричинив затоплення в багатьох регіонах Філіппін, а також порушив мережу електропостачання. Влада закрила аеропорт у Мінілі, коли тайфун почав наближатися до аеропорту.
У мережі вже почали публікувати кадри наслідків негоди на південному сході Азії. На них помітно, що в окремих регіонах будинки підтопило під самі дахи, а цілі вулиці пливуть внаслідок потужних злив.
Втім ще більш вражаючими є наслідки потужного вітру. У провінції Камарінс Сур потужний буревій розгойдував міст, наче звичайну дитячу скакалку.
Філіппіни в південно-східній Азії: карта
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