До Філіппін у ніч проти 1 листопада наблизився тайфун Гоні, що приніс з собою нищівний вітер зі швидкістю 225 кілометрів за годину й проливні зливи. Наразі відомо про щонайменше 7 загиблих внаслідок негоди.

Руйнівний буревій наблизився до Філіппін перед 5 ранку 1 листопада, коли й розпочав свої руйнування. Про це повідомляє BBC.

До слова До Філіппін наближається потужний тайфун Гоні: тисячі людей евакуйовують

За даними місцевої влади, близько 400 тисяч осіб були змушені покинути свої домівки. Відомо вже про 7 загиблих, але багато людей наразі вважаються зниклими безвісти.

Гоні спричинив затоплення в багатьох регіонах Філіппін, а також порушив мережу електропостачання. Влада закрила аеропорт у Мінілі, коли тайфун почав наближатися до аеропорту.

У мережі вже почали публікувати кадри наслідків негоди на південному сході Азії. На них помітно, що в окремих регіонах будинки підтопило під самі дахи, а цілі вулиці пливуть внаслідок потужних злив.

Втім ще більш вражаючими є наслідки потужного вітру. У провінції Камарінс Сур потужний буревій розгойдував міст, наче звичайну дитячу скакалку.

This is bridge in Camarines Sur, Bicol! This is how strong Signal No. 5 Super Typhoon Rolly Keep praying everyone, PH ARMYs, kindly pray to our fellow ARMYs who are now in this situation Pray fro the Philippines! #RollyPH pic.twitter.com/Fq5DL4ZbgJ — ᴮᴱwinterbear️⁷ (@eternallybts7__) November 1, 2020

AGAIN



LET'S ALL PRAY TO ALL THE PEOPLE IN THE PHILIPPINES

PLEASE KEEP SAFE AND PLEASE STAY AT HOME IF POSSIBLE! EVACUATE IF NEEDED AND DON'T FORGET TO PRAY COZ GOD IS LISTENING TO US



PH ARMYs, mag ingat kayo pic.twitter.com/92q9kCzijG — ᴮᴱBillboard BTS Voting Team⁷ (@BillboardBTS20) November 1, 2020

This is the sound of one of the strongest storms ever witnessed on Planet Earth.



This is super typhoon #RollyPH

(#Goni) striking Albay, Philippines a few hours ago.pic.twitter.com/6ZgxmJCXYn — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) November 1, 2020

#RollyPH WATCH: Almost zero visibility in Nasugbu, Batangas to Alfonso, Cavite due to heavy rains and strong winds brought by Typhoon Rolly | @TriciahTerada pic.twitter.com/s3Gufwnd7M — CNN Philippines (@cnnphilippines) November 1, 2020

#RollyPH WATCH: Heavy rains and powerful winds in Ligao, Albay due to Super Typhoon Rolly.



PAGASA says Rolly hit Tiwi, Albay at 7:20am, its second landfall after intensifying into a super typhoon.



Eric Lozada



More #RollyPH updates here: https://t.co/CFUE8XU1p2 pic.twitter.com/R0pJq4y8bf — CNN Philippines (@cnnphilippines) November 1, 2020

This is so scary. This is from Albay, Bicol. Pray for the Philippines! #RollyPH



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Філіппіни в південно-східній Азії: карта