У Таїланді автобус зіткнувся з потягом: 20 людей загинули, багато постраждалих – фото
Неподалік від столиці Таїланду 11 жовтня автобус зіткнувся з потягом. Внаслідок аварії багато людей отримали травми, а життя 20 пасажирів обірвалося.
Обставини аварії у Таїланді
Зіткнення сталося приблизно в 50 кілометрах на схід від Бангкока. Про це повідомляє Bangkok Post.
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Пасажирський автобус їхав до храму в провінції Чачоенгсао на церемонію з нагоди закінчення буддійського посту. Однак на залізничних шляхах автобус зіткнувся із поїздом. Внаслідок цього 20 пасажирів загинули, ще 30 отримали травми різного ступеню тяжкості.
Від зіткнення автобус перекинувся на бік, а верхню частину просто зірвало. Рятувальники заявили, що для підйому автобуса потрібен кран. Водночас місцеві служби порятунку не виключають, що кількість постраждалих і поранених може зрости.
Хто винен в аварії
Загалом в автобусі перебували 60 людей. Свідки події зауважили, що залізничний переїзд не мав бар'єру, але вони почули шум сигналізації поїзда незадовго до жахливої аварії. Поранених відправили до лікарень Бан Пхо, Пхуттасоторн та Касемрат у районі Муанг.
Наразі місцеві правоохоронці встановлюють причини аварії.
У Таїланді автобус зіткнувся з поїздом / Фото AFP
Жертвами зіткнення автобуса та потягу у Таїланді стали 20 людей / Фото AFP