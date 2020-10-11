Неподалік від столиці Таїланду 11 жовтня автобус зіткнувся з потягом. Внаслідок аварії багато людей отримали травми, а життя 20 пасажирів обірвалося.

Обставини аварії у Таїланді

Зіткнення сталося приблизно в 50 кілометрах на схід від Бангкока. Про це повідомляє Bangkok Post.

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Пасажирський автобус їхав до храму в провінції Чачоенгсао на церемонію з нагоди закінчення буддійського посту. Однак на залізничних шляхах автобус зіткнувся із поїздом. Внаслідок цього 20 пасажирів загинули, ще 30 отримали травми різного ступеню тяжкості.

Від зіткнення автобус перекинувся на бік, а верхню частину просто зірвало. Рятувальники заявили, що для підйому автобуса потрібен кран. Водночас місцеві служби порятунку не виключають, що кількість постраждалих і поранених може зрости.

Хто винен в аварії

Загалом в автобусі перебували 60 людей. Свідки події зауважили, що залізничний переїзд не мав бар'єру, але вони почули шум сигналізації поїзда незадовго до жахливої ​​аварії. Поранених відправили до лікарень Бан Пхо, Пхуттасоторн та Касемрат у районі Муанг.

Наразі місцеві правоохоронці встановлюють причини аварії.



У Таїланді автобус зіткнувся з поїздом / Фото AFP



Жертвами зіткнення автобуса та потягу у Таїланді стали 20 людей / Фото AFP