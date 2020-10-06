У Таїланді з нагоди дня народження короля Рами 10 помилували 16 засуджених українців. Відтак 7 з них вийдуть на свободу, ще кільком скоротили термін ув'язнення.

Так, двом українцям трішки зменшили тюремний термін, не враховуючи час, проведений у виправній установі. Ще сімом термін скоротили наполовину. Про це повідомила пресслужба посольства України у Таїланді.

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У посольстві запевнили, що докладатимуть максимальних зусиль для дотримання прав та інтересів українців у Таїланді, Лаосі і М'янмі. Зокрема, тих, хто перебуває у в'язницях.

Чому українців помилували

У Таїланді з серпня по грудень триватиме помилування в'язнів, в тому числі українців. Все через день народження тайського монарха Рами Х.

Що цьому передувало

Омбудсменка України Людмила Денісова у 2019 році заявила, що поїде до Таїланду. Вона мала намір спробувати визволити українців Вячеслава Хлєбки та Ярослава Яновського, яких засудили до 25 років ув’язнення нібито за незаконне перевезення наркотиків.

До слова, Мінсоцполітики у 2017 році встановило українцям статус осіб, що постраждали від торгівлі людьми. У 2019 році цей статус їм продовжили.