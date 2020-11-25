Нещодавно у Таїланді заявили про вилучення рекордної кількості наркотику кетаміну. Мовляв, його загальна вартість сягає аж мільярда доларів. Проте згодом з'ясувалося, що з висновками дещо поспішили.

Про рекордну партію наркотиків, знайдених на одному із складів у Таїланді, правоохоронці повідомили ще 12 листопада, про це пише CNN.

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Вони заявили, що знайшли 475 мішків загальною вагою у 11,5 тонн – всередині була біла гранульована речовина. За результатами експертизи, яку провели одразу на місці, це – кетамін. Після цього про інцидент оголосила влада.

Та вже 24 листопада міністр юстиції країни Сомсак Тепсутін пояснив, що трапилася технічна помилка. Повторне дослідження у лабораторії показало, що у мішках – тринатрійфосфат. Його використовують як харчову добавку або у засобах для миття.

З'ясувалося, що речовина, яку використовують для дослідження, може ставати фіолетовою як під час контакту з тринатрійфосфатом, так і з кетаміном.



У Таїланді помилково оголосили про вилучення наркотиків / Фото Office of the Narcotics Control Board



Не кетамін, а тринатрійфосфат / Фото Office of the Narcotics Control Board

Перевірка все ще триває

Проте у Мін'юсті Таїланду все ж не виключають, що у засобі для миття таки могли переховувати справжні наркотики. Наразі вилучені мішки все ще перебувають у лабораторії, проводяться повторні експертизи.

Зауважимо, що власника речовини, яка здійняла стільки галасу, затримати не змогли – він втік, як тільки побачив на складі правоохоронців.