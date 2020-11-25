"Рекордна партія": у Таїланді засіб для миття переплутали з наркотиками – фото
Нещодавно у Таїланді заявили про вилучення рекордної кількості наркотику кетаміну. Мовляв, його загальна вартість сягає аж мільярда доларів. Проте згодом з'ясувалося, що з висновками дещо поспішили.
Про рекордну партію наркотиків, знайдених на одному із складів у Таїланді, правоохоронці повідомили ще 12 листопада, про це пише CNN.
До теми У контейнері з бананами був кокаїн на 4 мільйони доларів: в одеському порту знайшли наркотики
Вони заявили, що знайшли 475 мішків загальною вагою у 11,5 тонн – всередині була біла гранульована речовина. За результатами експертизи, яку провели одразу на місці, це – кетамін. Після цього про інцидент оголосила влада.
Та вже 24 листопада міністр юстиції країни Сомсак Тепсутін пояснив, що трапилася технічна помилка. Повторне дослідження у лабораторії показало, що у мішках – тринатрійфосфат. Його використовують як харчову добавку або у засобах для миття.
У Таїланді помилково оголосили про вилучення наркотиків / Фото Office of the Narcotics Control Board
Не кетамін, а тринатрійфосфат / Фото Office of the Narcotics Control Board
Перевірка все ще триває
Проте у Мін'юсті Таїланду все ж не виключають, що у засобі для миття таки могли переховувати справжні наркотики. Наразі вилучені мішки все ще перебувають у лабораторії, проводяться повторні експертизи.
Зауважимо, що власника речовини, яка здійняла стільки галасу, затримати не змогли – він втік, як тільки побачив на складі правоохоронців.
Поділитися новиною