У Таїланді знайшли скелет кита, якому приблизно від 3 до 5 тисяч років. Цікаво, що він майже ідеально зберігся.

Кістки знайшли на початку листопада 2020 року. Про цю дивовижу знахідку пише на сайті ВВС.

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Її виявили приблизно за 12 кілометрів від узбережжя на захід від столиці Бангкока. Археологи стверджують, що 12-метровий скелет належить полосатику Брайда.

На фотографіях, які опублікував міністр навколишнього середовища Таїланду Варавут Сільпо-арча, помітно, що кістки майже повністю збереглися. На сьогодні вже відновили понад 80% скелета, включаючи хребці, ребра, плавники й одну лопатку.

Вікно в минуле

Експерти сподіваються, що знахідка може дати "вікно в минуле", особливо для досліджень рівня моря та біорізноманіття. Частково скам'янілі кістки є "рідкісною знахідкою", сказав дослідник ссавців Маркус Чуа з Національного університету Сінгапуру.

В Азії мало підкопаних китів, і ще менше – у такому доброму стані,

– сказав він.



Знахідка у Таїланді / Фото TOPVARAWUT



12-метровий скелет кита / Фото TOPVARAWUT



Кістки дуже добре збереглися / Фото TOPVARAWUT