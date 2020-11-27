Скелет кита, якому 5 тисяч років: у Таїланді виявили рідкісну знахідку – фото
У Таїланді знайшли скелет кита, якому приблизно від 3 до 5 тисяч років. Цікаво, що він майже ідеально зберігся.
Кістки знайшли на початку листопада 2020 року. Про цю дивовижу знахідку пише на сайті ВВС.
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Її виявили приблизно за 12 кілометрів від узбережжя на захід від столиці Бангкока. Археологи стверджують, що 12-метровий скелет належить полосатику Брайда.
На фотографіях, які опублікував міністр навколишнього середовища Таїланду Варавут Сільпо-арча, помітно, що кістки майже повністю збереглися. На сьогодні вже відновили понад 80% скелета, включаючи хребці, ребра, плавники й одну лопатку.
Вікно в минуле
Експерти сподіваються, що знахідка може дати "вікно в минуле", особливо для досліджень рівня моря та біорізноманіття. Частково скам'янілі кістки є "рідкісною знахідкою", сказав дослідник ссавців Маркус Чуа з Національного університету Сінгапуру.
В Азії мало підкопаних китів, і ще менше – у такому доброму стані,
– сказав він.
Знахідка у Таїланді / Фото TOPVARAWUT
12-метровий скелет кита / Фото TOPVARAWUT
Кістки дуже добре збереглися / Фото TOPVARAWUT
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