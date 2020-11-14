У свіжому випуску програми "Техніка війни" – оборонне відомство закликало волонтерів, активістів і небайдужих громадян долучитися до контролю за якістю харчування військовослужбовців. Заступник міністра оборони Ігор Халімон спростував фейкову інформацію у ЗМІ про відмову армії від нової системи харчування і повернення до старої. В Єгипті розбився американський вертоліт. Загинули 8 членів екіпажу.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі:

До Другої світової війни у СРСР відкривалося багато філіалів іноземних брендів. Лише у 1923 – 33 роках важка промисловість "совєтів" уклала 170 угод про технічну допомогу з німецькими, американськими, французькими, шведськими та іншими компаніями. Після цього з радянських конвеєрів почали сходити вироби, які були дуже схожі на іноземні. Це плагіат чи копіювання – дивіться у головному сюжеті програми.

Головні новини України:

► Безпілотник PD-2 оснастили сучасною гіростабілізованою платформою українського виробництва. Завдяки швидкозмінному модулю з додатковими електричними двигунами авіабезпілотник може здійснювати вертикальний зліт та приземлення.

► Середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" спустили на воду. Доковий ремонт тривав 5 місяців на Миколаївському суднобудівному заводі. Виконали зачищення, дефектацію, ремонт та фарбування зовнішньої обшивки та конструкцій корпусу, а також полагодили систему тощо.

► Міністерство оборони України має отримати приблизно 30 модернізованих 152-міліметрових чеських колісних САУ vz.77 Dana М2 за понад 40 мільйонів доларів, а також 5 тисяч снарядів до них.

► На Хмельниччині фахівці Центральної бази зберігання та ремонту отримали партію нових легкових автомобілів Fiat Doblo Cargo. Які саме версії – не повідомили, але в дилерів зараз доступні 2 варіанти з бензиновим і 2 з дизельним двигунами на механічній коробці перемикання передач.

► Херсонець, який на інтернет-аукціоні eBay намагався продати старий радянський протигаз ГП-5, ледь не опинився за гратами на 3 роки.

Головні новини світу:

• Чехія планує придбати для національних збройних сил 1200 позашляховиків Toyota Hilux. Ці машини мають замінити Land Rover Defender та радянські УАЗи-469.

• У повітряно-наземному бойовому центрі Корпусу морської піхоти США відбулася церемонія передавання першої партії з 18 нових бронетранспортерів ACV.

• Ізраїльська компанія ELTA Systems презентувала пасивну радіолокаційну систему ELK-7080 PCL. Вона дозволяє створити картину повітряної обстановки завдяки відбиттю сигналів цивільних веж FM-радіомовлення та цифрового радіо. Система виявляє та ідентифікує повітряні ризики, не видаючи локатор.

• В Афганістані під час зльоту впав Мі-17В-5 національної армії, через що загинуло 2 осіб та стільки ж дістали поранення. Хоча інше джерело повідомляє про аварію 2 військових вертольотів та загибель 10 осіб.

• Азербайджанські військові ракетою переносного ЗРК випадково збили російський Мі-24. 2 пілоти судна, що супроводжували колону біля кордону, загинули.

• Конгрес США затвердив продаж Об'єднаним Арабським Еміратам надсучасного озброєння на понад 23 мільярди доларів. Йдеться про 50 винищувачів-бомбардувальників Ф-35, 18 безпілотних авіаційних систем MQ-9B, а також ракет класу "повітря-повітря" та "повітря-земля".