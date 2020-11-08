У свіжому випуску програми "Техніка війни" – на заводі "Маяк" модернізували скандальний міномет М120-15 "Молот". Роботи над ним вели з моменту припинення експлуатації, коли загинули 3 й поранились 9 бійців. Київське конструкторське бюро "Луч" презентувало новий ударний безпілотник Сокіл-300. Для його розробки та випробувань треба 1,5 року, а літати він зможе через 9 місяців після початку робіт.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі:

Військове спорядження має маскувати вдень та вночі, бути міцними й служити довго, забезпечувати вентиляцію і термоізоляцію, а також бути стійкими до вітру, вологи, вогню й хімічних матеріалів. І це ще не всі вимоги. Як з цим справляються українці виробники – дивіться у сюжеті програми.

Головні новини України:

► Працівники "Мотор Січ" викрали й намагалися перепродати авіаційний двигун сімейства ТВ-три-117 і електронний регулятор до нього. Серед зловмисників, які фігурують у кримінальному провадженні, начальник відділу вхідного контролю і ремонту агрегатів.

► Ракетні катери для України може побудувати британська компанія BMT, яка спеціалізується на проєктуванні військових та цивільних суден. Зокрема, експериментальний швидкісний корабель Sea Fighter FSF-1 і дослідне судно T-AGOS для ВМС США – їхня робота.

► У Одесі відкрили модернізовану базову станцію морського району А1 Глобальної морської системи зв'язку на випадок лиха та для безпеки мореплавства "Великий Фонтан".

► Львівський бронетанковий завод капітально відремонтував та модернізував 15 пожежних танків ГПМ-54, які позбулися багатьох радянських та російських складових.

► Вітчизняне конструкторсько-виробниче підприємство Inguar презентувало командуванню Десантно-штурмових військ концепт універсальної платформи переднього краю.

► Американська лабораторія підтвердила відповідність балістичних шоломів TOR-D від української компанії Uarms. Він захищає голову при падіннях та ударах, від впливу вибухової хвилі, дрібних уламків, рикошетів та від потрапляння пістолетних куль та куль іншої легкої стрілецької зброї на вильоті.

► Сили оборони Естонської Республіки передали Україні набої калібру 9 на 18 мм до пістолета Макарова. Естонська армія вже відмовилась від використання радянських пістолетів та боєприпасів до них, у зв'язку з переходом на стандарти НАТО.

Головні новини світу:

• Білорусь представила сімейство легкоброньованих автомобілів на основі універсальної платформи ASILAK із подвійним дном та бронюванням другого рівня.

• Іран показав своє підземне ракетне місто, в якому система оперативного транспортування і пуску доправляє балістичні ракети залізничними рейками.

• Збройні сили Литви офіційно прийняли на озброєння норвезький зенітний ракетний комплекс NASAMS-3. Його комплект для батальйону протиповітряної оборони литовська армія придбала за 110 мільйонів євро ще влітку.

• У США спустили на воду 25-й корабель типу Freedom, що отримав назву USS Merinette.

• Новий турецький безпілотник Bayraktar AKINCI TİHA вперше виконав автономний зліт і посадку без втручання наземної станції управління.

• Американська компанія United launch alliance спільно з Space-X вивела на орбіту військовий супутник 3 покоління.