У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Житомирський бронетанковий завод передав військовим партію відновлених бойових машин піхоти БМП-2. Техніку модернізували новітніми засобами навігації, оптичними приладами та прицілами. Північна Корея 10 жовтня влаштувала військовий парад, на якому показала нові зразки зброї і техніки. Через площу Кім Ір Сена проїхали міжконтинентальні балістичні ракети.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі:

Стандарти НАТО поділяють на адміністративні, оперативні та матеріально-технічні. Оперативні стандарти – це правила, процедури, методи управління військами та взаємосумісності підрозділів. Адміністративні визначають термінологію, документообіг, керування фінансами і кадрами. Ці 2 категорії стандартів є дуже важливими для вступу країни до Північно-Атлантичного альянсу.

Головні новини України

► Україна і Туреччина підписали низку угод про співробітництво у військовій та оборонній сферах після зустрічі президентів та міністрів у Стамбулі. Президент України Володимир Зеленський вручив президенту Турецької Республіки Реджепу Таїпу Ердогану орден князя Ярослава Мудрого I ступеня.

► У День захисника України, 14 жовтня, у вітчизняних силових структурах з'явилися перші бригадні генерали. Президент своїм указом присвоїв ці звання 6 полковникам Збройних Сил, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Служби безпеки.

► Львівський державний авіаційно-ремонтний завод передав Повітряним Силам модернізований винищувач МіГ-29МУ1. Фахівці заводу виконали капітальний ремонт та подовжили ресурсні показники літака.

► 12 жовтня Національний банк України ввів у обіг пам'ятну монету "Передова". Її присвятили військовим, які боронять незалежність України на Донбасі, та медикам, які ведуть війну із COVID-19.

► Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки тестує сучасний мобільний пункт управління на базі КрАЗ.

► У підрозділи Львівського загону Держприкордонслужби прибули мобільні тепловізійні комплекси із 72-годинною автономністю та спеціалізовані автомобілі Torsus Praetorian.

► Українські дизайнери показали концепт легкого повнопривідного тактичного автомобіля для сил спецпризначення. Він має конструкцію із 3 з'єднаних рам.

Головні новини світу

• В Нагірному Карабаху підконтрольні Вірменії збройні формування використовують форму з українським патерном ММ14. Відшивають камуфляж за місцевим кроєм у цехах в зоні бойових дій.

• Росія вийшла з тристоронніх консультацій з Нідерландами та Австралією щодо розслідування обставин авіакатастрофи літака рейсу MH-17 над Донбасом.

• Німецький уряд відкликав замовлення на 120 тисяч гвинтівок Haenel MK556. Міноборони ФРН 9 жовтня повідомило про скасування відповідної угоди.

• AM General показала нову версію легендарного тактичного автомобіля Humvee із захистом рівня Мрап. Одним із цікавих рішень стали LED дисплеї для пасажирів на задніх сидіннях замість уразливих вікон.

• Армія США отримала перший багатоцільовий вертоліт у модифікації UH-60V Black Hawk. Наразі він дислокується на базі у Техасі.

• У Китаї показали пускову установку дронів-камікадзе на базі броньованого автомобіля Dongfeng Warrior. Захищений відсік піднімається перед застосуванням і здатний випустити 48 баражувальних безпілотників.

• У Стамбулі на верфі Анадолу спустили на воду перший навчальний корабель QTS 91 Al-Doha для ВМС Катару. На ньому мають проходити практику курсанти Морської академії Мохаммеда бен Ганема.

• Японія спустила на воду перший дизель-електричний підводний човен нового покоління JS Taigei для місцевих ВМС.