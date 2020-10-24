У свіжому випуску програми "Техніка війни" – безпілотники Bayraktar TB2, які воюють на боці Азербайджану, за місяць знищили понад 600 одиниць техніки Вірменії та Нагірного Карабаху. У США Super Cobra замінять моделлю AH-1Z Viper, що має чотирилопатеву, композитну систему несного гвинта, форсовану трансмісію і нову систему цілевказання.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі:

Після анексії Криму Росія не раз створювала провокативні ситуації на Чорному морі. Наприклад, коли наш малий розвідувальний корабель "Переяслав" прямував до Грузії. Як агресор оновив флот в анексованому Криму і чим інші країни Чорноморського басейну здатні відповісти неадекватному сусіду – дивіться у програмі.

Головні новини України:

► До України з Німеччини прибули перші два вертольоти Airbus H-145 для Національної поліції. Борти з номерами 01 та 02 обладнані прожектором, лебідкою та можуть залучатися до аеромедичної евакуації.

► Міноборони України та Херсонський державний завод "Палада" уклали контракт на будівництво та постачання плавучого причалу ПЖ-61У для потреб Військово-морських сил України.

► Управління державної охорони, відповідальне за безпеку перших осіб держави та провідних державних органів, отримало близько 30 службових автомобілів.

► Американський влогер Едвін Саркісян протестував український шолом "Каска-1М" та оприлюднив відео на YouTube.

► Міністерство оборони України закуповує у приватної компанії Sivertex 1200 наметів. Половина з них уніфіковані санітарно-барачні УСБ-56 зразка 2005 року і стільки ж уніфікованих санітарно-технічних УСТ-56, допрацьованих 2015 року.

► Міністерство оборони України наказом №363 від 6 жовтня 2020 року затвердило інструкцію з ведення Історичного формуляра (довідки) військової частини, а також Журналу бойових дій.

Головні новини світу:

• Росіяни скаржаться, що північнокорейські хакери угруповання Кімсукі атакують їх військові та промислові організації.

• Варшавський дослідний інститут автоматики та вимірювань продемонстрував дослідний зразок наземної дистанційно керованої машини Hunter.

• Державні випробування російського десантованого бронеавтомобіля "Тайфун-ВДВ" К4386 завершились і зразок вже надходить у війська.

• Ізраїльська компанія Рафаель продемонструвала модифікації систем Strike ER та Strike NLOS для застосування з кораблів, катерів та навіть човнів.

• У американському штаті Каліфорнія розбився винищувач Boeing F/A-18E/F Super Hornet. Пілот катапультувався, і за останніми даними, перебуває в безпеці.

• Іспанський підрозділ групи Airbus офіційно продемонстрував концепт перспективного реактивного однодвигунного надзвукового навчально-бойового літака Airbus Future Jet Trainer.