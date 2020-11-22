У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Судно забезпечення "Балта" вийшло в море після докового ремонту на миколаївському підприємстві "Нібулон". Військово повітряні сили США провели перший повітряний бій з китайським та російським винищувачами. Для цього використовували експериментальний літак "Беркут-560".

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі:

Saxon AT105 – найдосконаліший з 3 варіантів поліцейського броньовика, побудованого на базі британської армійської вантажівки Bedford MK. Тому, окрім 6 сотень для власної армії, Великобританія ще й експортувала 200 таких до десятка країн. Згодом зразок використовував навіть миротворчий контингент на Балканах, повоював він в Іраку та Афганістані, а 5 років тому почав бойову кар'єру в Україні.

Головні новини України:

► Уряд затвердив 103 пріоритетних для держави інвестиційних проєкти, серед яких є низка щодо оборони. За 10 місяців 2020 року Держконцерн Укроборонпром заробив 27,4 мільйона гривень на прозорій оренді та продажах надлишкового майна.

► 44 державних підприємства Міністерства оборони мають ліквідувати – це передбачено стратегією реформування об'єктів держвласності зі сфери управління Оборонного відомства.

► "Шепетівський ремонтний завод" випробував нову реактивну систему залпового вогню "Буревій", вона може замінити у військах РСЗВ "Ураган". Зразок оснащено цифровою системою управління вогнем та системою обміну інформацією на полі бою.

► Уряд Словаччини передав військовим медикам України 19 реанімобілів, машини оснащені сучасним устаткуванням. Певна кількість автомобілів залишиться у Головному військово-клінічному шпиталі, а решта надійде в медичні заклади та відповідні бригади ЗСУ.

► Кабінет міністрів України затвердив передислокацію 4-х військових частин ВМС Збройних сил України. Зокрема, Військово-морська база "Схід" замість Миколаєва базуватиметься в Одеській області, ще 3 частини передислоковуються на Азовське узбережжя.

► 14-го листопада сталася пожежа на Дніпропетровському агрегатному заводі. До ліквідації займання у Дніпрі було залучено 26 пожежників та 8 одиниць техніки, вогонь загасили о 20:00.

Головні новини світу:

​• Турецький парламент погодив пропозицію президента Ердогана спрямувати війська до Азербайджану. Вони мають забезпечувати моніторинг режиму припинення вогню в Нагірному Карабаху в рамках Спільного турецько-російського спостережного центру.

​• На американській авіабазі "Тінідал", що у Флориді, відбулася презентація роботів-собак, яких будуть застосовувати для охорони її об'єктів. Вироби Бостон Дайнемікс не матимуть зброї, але будуть оснащені мобільними камерами та сенсорами.

​• Білорусь взяла на озброєння комплекс радіопеленгування "Волар" розробки компанії "Волатавто". До нього входить система пеленгування джерел радіовипромінювання в діапазоні від півтора до 30 мегагерців та комплекс засобів зв'язку.

​• Центр наземних транспортних систем армії США показав зображення концептів 3 нових танків. Їх об'єднує лафетне компонування з безлюдною баштою та 2 членами екіпажу.

​• На японській верфі Mitsui ES Shipbuilding спустили на воду фрегат Kumano, що став 2 кораблем типу 30 FFM. Через 2 роки він має увійти до ВМС Японії.

​• Угорщина уклала контракт із бразильською компанією Embraer на купівлю 2 багатоцільових літаків KC 390 Millennium. Embraer наголошує, що ці літаки повністю обладнані за стандартами НАТО.