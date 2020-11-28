У свіжому випуску програми "Техніка війни" – ЗСУ отримали від "Екотест-Центр" 1100 ручних димових гранат РДГ-55Ч. Вартість однієї гранати сановить 954 гривень. Міністр збройних сил Франції оголосив про контракт з компанією Dassault Aviation на постачання ВМС перших 7 нових базових патрульних літаків Falcon 2000 Albatros.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі:

Наші предки відносно недавно ходили босоніж, або в постолах. Тому стопа українця кардинально відрізняється від ступні навіть деяких європейських сусідів. Отже, не усі бренди військового і тактичного взуття нам підходять. Знавець спорядження Василь Саковець назвав топових 5 виробників, продукція яких буде найкращим варіантом для українського воїна.

Головні новини України:

► Роботи з будівництва табірного містечка Міжвидового центру підготовки підрозділів полігону "Широкий лан" перебувають на завершальному етапі. За словами Міністра оборони Андрія Тарана, Державна спеціальна служба транспорту готова приступити до реалізації 3 черги інфраструктури полігону.

► Одеський авіаційний завод передав Повітряним силам ще один модернізований учбово-тренувальний літак Л-39М1 "Альбатрос".

► "Укрспецекспорт" оприлюднив фотозвіт з чеського заводу, де розпочалось виробництво 152-міліметрових самохідних гаубиць "Дана М2" на замовлення України.

► Господарський суд міста Києва дозволив Харківському конструкторському бюро з машинобудування сплатити 6-мільйонний штраф Міністерству оборони на виплат.

► Донецький зональний відділ Військової служби правопорядку отримав від обласної державної адміністрації кросовер Peugeot 2008.

► Національна гвардія отримала від компанії "Спецбудмаш" 2 рухомі пункти управління на базі шасі вантажного автомобіля МАЗ-6317.

Головні новини світу:

​• Одне з мотострілецьких з'єднань російської армії у Ставропольському краї отримало 2 нові пересувні польові лазні ППБ-32 ВУ.

​• Міністерство оборони Республіки Корея заявило про готовність серійного збирання ракет KTSSM.

​• Компанія Textron Systems проводить серію випробувань своїх безпілотних катерів для ВМС США.

​• У Казахстані стартувало збирання багатоцільових гелікоптерів Мі-8АМТ.