У свіжому випуску програми "Техніка війни" – 40-ва бригада тактичної авіації повітряного командування "Центр" отримала модернізований винищувач МіГ-29МУ1. Міністерство оборони Індії повідомило про завершення фінальної стадії випробувань оновленого танка Arjun M1 Alfa, вагою 58,5 тонн.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі:

На Херсонщині ввели в експлуатацію польовий табір модульного типу "Новоолексіївка". Він призначений для підрозділів Командування об'єднаних сил, які служать на Донбасі. Водночас є значні зрушення на проблемному в минулому "Широкому Лані". Про оновлення його бази та найбільші полігони України – в сюжеті журналістів "Техніки війни".

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