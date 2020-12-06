У свіжому випуску програми "Техніка війни" – у Києві стартував Перший діалог оборонної промисловості між Україною та Бразилією. Під час заходу обговорювали перспективи військово-технічної співпраці з усіх напрямів ВПК обох країн. ​Китай створив аеростат з системою виявлення ракет та вже встановив біля міста Далянь базу для таких літальних апаратів.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі:

Про основні складові бойового надводного корабля – на прикладі катерів типу "Айленд", а також інших військових суден. Будь-який корабель починається з корпусу, що забезпечує плавучість, міцність і дозволяє розташувати особовий склад, механізми та озброєння. Його форма визначає морехідні та маневрові якості судна. Нещодавно команда патрульного катера "Слов'янськ" розповіла про свій зразок, що має сталевий корпус з алюмінієвою надбудовою.

Головні новини України:

► Міністерство оборони здійснило першу закупівлю через Агенцію з підтримки і постачання НАТО. Для армії придбали гусеничні стрічки до БМП-1 і БМП-2.

► 3 грудня президент Володимир Зеленський призначив на посаду гендиректора Державного концерну "Укроборонпром" Юрія Гусєва. До цього він керував Херсонською обласною державною адміністрацією та був заступником Міністра оборони України.

► Українські миротворці в Косові перевірили на наявність мін 42 резервних вертолітних посадкових майданчики. На черзі ще 3, їх планується використовувати для безпечної евакуації міжнародних сил КейФор по всій території Косова.

► У 2021 році "Укроборонпром" припинить своє існування. Будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління, прозорості.

► У Києві стартував Перший діалог оборонної промисловості між Україною та Федеративною Республікою Бразилія. Під час заходу обговорювали перспективи військово-технічної співпраці з усіх напрямів ВПК обох країн.

► Командувач ВМС України контрадмірал Олексій Неїжпапа під час зустрічі з військовим аташе Великобританії Тімом Вудсом дав попередню згоду на оснащення ракетних катерів для України норвезькими ракетами. Це можуть бути протикорабельні Naval Strike Missile.

► Запорізький Науково-виробничий комплекс "Іскра" передав військовим радіолокаційну станцію 35-Д 6-М. Її виготовлено в межах держоборонзамовлення-2020. Це вітчизняна трикоординатна РЛС зі збільшеною дальністю дії.

► Міністерство оборони України на наступний рік удвічі збільшило оборонне замовлення для Держаної акціонерної холдингової компанії "Артем". Також підготовлене додаткове замовлення некерованих ракет РС-80, систем комплексу "Нептун" і ракет для комплексу "Вільха" на суму приблизно 900 мільйонів гривень.

► Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен передала Головному військово-клінічному госпіталю 20 апаратів штучної вентиляції легень Life Base 3. Також вручено майже 100 тисяч одноразових рукавичок, 20 тисяч масок, захисні окуляри, термометри та антисептики.

Головні новини світу:

​• Збройні сили Польщі отримали 6 тисяч боєприпасів до самохідної гаубиці "Краб", які замінили радянські 2С1 "Гвоздика". 155-міліметрові снаряди замовили рік тому, а у 2021 та 2022 роках планують – ще 2 додаткові партії.

​• Військово-повітряні сили США уклали контракт зі швейцарською компанією Brugger and Thomet на закупівлю дослідної партії пістолетів-кулеметів APC 9К. Американські ВПС придбають 65 зразків по 1 973 долари за кожний.

​• Армія США замовила компанії Oshkosh Defense 2 738 легких тактичних машин JLTV. Контракт вартістю 911 мільйонів доларів також передбачає постачання 1001 причепа та супутнього обладнання.

​• Із запасів армії США Хорватії передають 76 БМП М2А2 Bradley в модифікації Operation Desert Storm та понад 1 700 протитанкових керованих ракет TOW-2 різних модифікацій. Також Хорватія очікує 84 кулемети М240.

​• У Новоросійську до складу Чорноморського флоту РФ ввели новий патрульний корабель "Павел Державін". Судно спустили на воду у 2019 році на Керченському суднобудівному заводі "Залив" в окупованому Криму.

​• ВМС Франції та Королівський військово-морський флот Великобританії отримали на озброєння нову протикорабельну ракету Sea Venom. Це розробка європейського консорціуму MBDA, яка замінить французькі ракети AS 15 TT та британські Sea Skua.

​• Китай створив аеростат з системою виявлення ракет та вже встановив біля міста Далянь базу для таких літальних апаратів. Її помітив на знімках із космосу японський експерт Сабуро Танака, аеростат заправляється гелієм.

​• Збройні сили Великої Британії отримали першу партію вертольотів AH-64 І Apache Guardian у 6 версії. Ці модернізовані ударні машини WAH 64 MK 1 наразі на озброєні армії Королівства, але їхній термін служби минув 6 років тому.

​• У Швеції випробували роботу на біопаливі двигуна RM-12 винищувача JAS-39 Gripen. Тестували на суміші з авіаційного пального та біопалива. На наземному стенді фахівці вивчали зміни в роботі двигуна.