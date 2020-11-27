У часи діджиталізації інформацію можна отримати за секунди і з будь-якої точки світу, якщо є зв'язок чи інтернет. Українці користуються більшістю видів комунікації хоча б раз на день.

Наразі найпріоритетнішим каналом для цього залишається телебачення. Такі результати соціологічного дослідження "Читання в контексті медіаспоживання та життєконструювання" опублікували в Українському інституті книги.

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Загалом дослідженні взяло участь 3900 осіб віком від 6 до 17 років та він 19 до 59 років, серед них:

2100 дорослих,

1800 дітей.

► Результати показали, що телебачення 73% респондентів дивиться щонайменше кілька разів на тиждень.

► На наступній сходинці йдуть дописи в соціальних мережах – 69% опитуваних "добуває" звідти інформацію.

► Через інтернет-ЗМІ трохи більше ніж половина – 53%.

► З радіо – 43%.

Найменш пріоритетними є друковані газети – 15% та журнали – 6% респондентів.

Цікаві факти

Дослідження показало, що, як і у 2018 році, у 2020 році українці віком 15 – 59 років найчастіше дивляться телебачення та читають дописи в соціальних мережах – 48 % та 40% відповідно. І роблять вони це щодня.

Також йдеться про те, що, ймовірно, соцмережі забирають аудиторію в інтернет-ЗМІ. Останніми стали користуватись менше у порівнянні з минулими роками.

Крім цього, у 2020 році зросла частота слухання радіо і знизилась частота читання друкованих газет і журналів.

Довідка. Опитування провели в серпні – вересні 2020 року по всій Україні, за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей та АР Крим.