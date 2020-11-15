Багатьом глядачам цікаво, як відбувається процес створення новини та якою в цілому є робота на телебаченні. Журналісти 24 каналу до Дня працівника радіо, телебачення та зв'язку показали як працює телеканал зсередини.

Місцем, де працюють усі журналісти, є ньюзрум. Звичайно, кожна новина починається з ідеї – для цього представники медіа збираються разом. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

Актуально 24 канал – найпопулярніший новинний сайт України: рейтинг

Як працює телебачення

Оскільки йдеться про телебачення – новини не лише розповідають, а й показують. Для того, щоб це зробити, потрібно багато якісного відео, у чому оператори справжні професіонали.



Для якісного відео необхідна професійна робота операторів / Скриншот з відео

Водночас режисери монтажу з чималої кількості відео оберуть одне, яке в результаті і побачить глядач.



Режисери монтажу обирають серед значної кількості відео / Скриншот з відео

Робота тих, хто керує ефіром, дуже клопітка. Те, що побачить глядачі по всій країні, залежить саме від того, що вони натиснуть.



Якість ефіру залежить від роботи керівників / Скриншот з відео

Журналісти про роботу на телеканалі: дивіться сюжет 24 каналу

Що відомо про свято

Щороку 16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Перша передача "Українського радіо" вийшла в ефір саме в цей день у 1924 році.

Свято встановили на підтримку ініціативи працівників радіо, телебачення та галузей зв'язку України. Тому до святкування також долучаються інтернет-медіа.