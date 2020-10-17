Авіацію вважають найбезпечнішим видом транспорту. Це – через малу кількість інцидентів та фатальних випадків, пов'язаних з ним. За рік пілоти здійснили приблизно 39 мільйонів вильотів.

За даними ВООЗ, щороку в автомобільних катастрофах гине приблизно мільйон 350 тисяч людей. Натомість авіакатастроф – набагато менше. Про найпопулярніші міфи щодо авіації – читайте у матеріалі програми "Обережно, міф" на 24 каналі.

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Міф 1. Після вдалої посадки треба аплодувати

За словами бортпровідниці української авіакомпанії Анастасії Коломієць, традиція аплодувати – українська та країн СНД. Адже іноземці ніколи не аплодують. Пілоти у навушниках, двері – броньовані, тому вони не чують аплодисментів.

Пілоти цього не чують абсолютно. В них двері повністю герметично закриті,

– зазначив колишній бортпровідник, засновник школи стюардес Назар Кравець.

Окрім цього, зазвичай ця традиція заважає бортпровідницям. Адже коли вони – на етапі взльоту чи посадки, то прислухаються до роботи літака. Їм обов'язково потрібно чути сторонні звуки чи гуркіт.

Міф 2. Якщо відмовить двигун — літак упаде

Літак або ж 100 тонн металу з 1 500 людей всередині, в разі відмови обох двигунів на висоті 10 тисяч метрів може планерувати понад 100 кілометрів. Та ще й успішно сісти. Найвідоміший такий епізод – легендарне приводнення на річці Гудзон у 2009 році.

Трейлер фільму про легендарне приводнення: дивіться відео

Тоді пілот Челсі Салленбергер зумів посадити Airbus з обома непрацюючими двигунами. Всі 155 людей на борту вижили. Причиною поломки двигунів стала зграя канадських казарок.

Авіафахівець Кирило Новіков зауважив: "Авіація так спроєктована, щоб всіх приладів було мінімум 2 одиниці, для дублювання. Для пасажирської авіації не може бути літак на 1 двигуні".

Міф 3. Достатньо одного птаха, щоб вивести з ладу літак

У рік стається понад 10 тисяч зіткнень літаків з птахами і більшість – без жодних наслідків. Компанія Rolls-Royce навіть має власну ферму, де вирощує курчат, аби тестувати свої двигуни. Виробники літаків використовують спеціальні курячі гармати, з яких стріляють птахами по вітровому склу та двигунах.

Компанія тестує двигуни на курчатах: дивіться відео

"Аеропорти планують так, щоб зліт і посадка здійснювали у сприятливій орнітологічній атмосфері. Там, де аеропорт – не повинно бути шляхів міграції птахів", – зазначив Кирило Новіков.

В аеропорту Salt Lake City тримають свиней, які поїдають яйця чайок, що надумали гніздитись біля терміналу.

У Флориді мисливські собаки ганяють чапель.

А в Нідерландах придумали птаха-дрона. Це імітація орла, який розлякує інших птахів.

Міф 4. Літак може впасти через турбулентність

Турбулентність – не є критичним явищем. Вона передбачена конструкцією літака і не впливає на нього.



Чи може літак впасти через турбулентність / Фото Iniciar Negocios

Міф 5. Літаки зникають безвісти у Бермудському трикутнику

З часів Колумба Бермудський трикутник тривожив людей. На початку ХХ століття там затонув корабель з 300 людьми на борту. В 1945 році 5 бомбардирувальників безслідно зникли. На пошуки відправили корабель – і він теж зник.

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За останні 500 років – 50 кораблів і 20 літаків дійсно зникли в Бермудському трикутнику. Пояснення може бути дуже простим – третина всіх приватних суден і чверть літаків так чи інакше пролітають над цим регіоном. А де багато суден – там і багато зникнень.

За словами експерта Назара Кравця, у звичайних умовах без думок про містику з літаком взагалі нічого не може статися. Це – розумний робот-комп'ютер, який все контролює.



Чи зникають безвісти літаки у Бермудському трикутнику / Скриншот з відео

Міф 6. Автопілот виконує 99% управління літаком

Чим далі розвивається авіація, тим більше уваги приділяють автоматичним системам. Автопілот видумали дуже давно. І він справді допомагає розвантажити пілотів, адже вони можуть відволікатись на інші дії.

Командир літака Міжнародних авіаліній України Денис Давидов ствердив, що здебільшого пілоти самі садять літаки. Посадка з автопілотом – це 2 – 3%.

Міф 7. Літак може посадити кожен

У 2011 році тренувальний центр Boeing запросив 30 досвідчених пілотів легкомоторних літаків на тренажері посадити свою нову модель. Не вдалося нікому.

Аматорка за штурвалом: дивіться відео

"Посадити літак непідготовлена людина навряд чи зможе, навіть з допомогою диспетчерів. Адже під час посадки потрібно контролювати багато параметрів і кермувати", – повідомив авіафахівець Новіков.

Міф 8. Мобільні телефони небезпечні в польоті, тому їх слід вимикати

Жодної підтвердженої авіакатастрофи через невимкнені мобільні телефони не зафіксовано, але в 75 випадках вони – підозрювані. Найчастіше – як причина пожежі. А, як відомо, літак може вщент згоріти за 90 секунд.

Це вимоги не так авіакомпаній, як телекомунікацій. Адже якщо телефон не вимкнений, то він підключається до веж. Тоді починаються перешкоди в мережі.



Чи мобільні телефони небезпечні в польоті / Фото Silicon.fr

Міф 9. Психічний та фізичний стан людини в польоті погіршується

Повітря в літаку у 5 разів сухіше, ніж в пустелі "Сахара", а атмосферний тиск відповідає тому, який би відчувала людина на висоті 1,5 кілометра над рівнем моря.

Міф 10. Томатний сік найкраще смакує в повітрі

"Томатний сік – кислий і смакує в польоті найкраще. Це, мабуть, пов'язано з пониженням тиском", – сказала бортпровідниця Анастасія Коломієць. Вона додала: "Якщо це українське місто, наприклад, Львів, то люди частіше просять яблучний. А якщо люди летять в Шарм, то обирають томатний. Їм справді він подобається найбільше".

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Через сухість повітря чутливість смакових рецепторів до солодкого та кислого пригнічується, а фоновий шум двигунів навантажує нервову систему і позбавляє можливості відчути фруктові та квіткові ноти. Відтак, фруктові соки та навіть вина смакують паскудно. А томатний видається цілком прийнятним та ще й є корисним у польоті.

Такою ж корисною стане і друга частина програми "Обережно, міф!" про авіацію. В ній ви дізнаєтесь, чи вносять авіакомпанії норовливих пасажирів у чорні списки.