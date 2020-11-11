Кабінет Міністрів України зобов'язав пішоходів у темний час доби використовувати світловідбивні елементи. Правило поширюється на людей, що рухаються проїзною частиною або ж узбіччям.

Відповідне рішення уряд ухвалив 11 листопада під час засідання. Про це повідомляє 24 канал.

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До світловідбивних елементів належать стрічки, наклейки та жилети. Раніше ця норма мала рекомендаційний характер. Світловідбивні елементи необхідні також у поганих погодних умовах – в дощ, туман і снігопад.

Як і куди чіпляти світловідбивачі? Прикріплювати цей аксесуар можна по-різному: на застібку блискавки, прив’язувати мотузкою до ременя або приколювати шпилькою до куртки. Головне, щоб світловідбивач вільно "бовтався". Треба відзначити, що всі флікери дуже легко кріпляться на одяг, на коляску, рюкзачок, скейтборд, ролики.

Чому це важливо

Введення норми в новій редакції має підвищити рівень безпеки вулично-дорожньої мережі, адже наявність світловідбивних елементів на одязі пішоходів дозволяє зменшити смертність на дорогах у 6 – 8 разів.

Це пов'язано з тим, що людину, що використовує світловідбивні елементи, буде видно на відстані 130 – 150 метрів, тоді як в темному одязі його видно лише на відстані 25 – 30 метрів.

Зверніть увагу! У 2019 році на дорогах України трапилося 160 675 ДТП. Загалом загинули 3 454 людини та 32 736 травмувалися.