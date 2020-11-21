У Бразилії 41-річний Жоау Фрейтас помер після того, як його жорстоко побили охоронці місцевого супермаркету. Відео про інцидент з'явилося у соціальних мережах, у країні спалахнули акції протесту.

Фрейтас помер напередодні 20 листопада, коли у країні відзначають День пам'яті про права темношкірих, повідомляє The Guardian.

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Як трапилася трагедія

Інцидент трапився у супермаркеті мережі Carrefour в місті Порту-Алеґрі. Все сталося після того, як працівниця магазину поскаржилася охоронцям на Фрейтеса. Вони вивели чоловіка з приміщення та жорстоко побили.



​Жоау Фрейтаса побили охоронці супермаркету Carrefour / Фото з соцмереж

На кадрах, які з'явилися згодом у мережі, видно, як Фрейтаса вдарили кулаком по обличчю. Інші відео показували, як темношкірий чоловік став на коліна. Він отриманих травм він помер на місці.

Масові протести у відповідь

Через смерть Жоау Фрейтаса десятки людей протестують на вулицях країни. Зокрема, 20 листопада вони вийшли на протест у столиці Бразилії – вимагали бойкотувати роботу супермаркетів Carrefour.



Протести через смерть темношкірого у Бразилії/ Фото AP



Обурені люди влаштували погроми у супермаркетах Carrefour / AP

У Сан-Паулу демонстранти розбили переднє вікно автомобіля Carrefour, розкидали товари з полиць по всій підлозі магазину та навіть влаштували пожежу.

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Як відреагували у Carrefour

Керівництво Carrefour оприлюднило заяву, у якій засудило жорстоку смерть Фрейтаса. У компанії запевнили, що розірвуть контракт із охоронною компанією та звільнять начальника магазину.

Крім цього, торгова мережа закриє супермаркет у місті Порту-Алеґрі, У Carrefour пояснили, що зроблять це, аби проявити повагу до загиблого.

Важливо! Двох чоловіків, яких підозрюють у побитті Фрейтаса, вже затримали. Один із них – офіцер військової поліції, який у вільний час підпрацьовував охоронцем у Carrefour.