У провінції Гор, що в Афганістані, 18 жовтня прогримів потужний вибух. Щонайменше 12 людей загинули. У Міністерстві внутрішніх справ країни назвали інцидент терористичною атакою.

За даними поліцейських, у результаті вибуху постраждали понад 100 мирних жителів, повідомляє Tolo News.

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Інцидент трапився близько 11:00 за місцевим часом. Автомобіль Toyota Corolla, наповнений вибухівкою, підірвали поблизу поліцейського відділку та урядових установ.

За словами очевидців, низка сусідніх будівель зазнала руйнувань.

В Афганістані підірвали авто з вибухівкою: відео Tolo News



Потужний вибух прогримів в Афганістані / Фото Tolo News



Щонайменше 12 людей загинули, понад 100 – поранені / Фото Tolo News

Хто міг скоїти теракт

Жодна з терористичних груп, які діють на території країни, поки не взяла на себе відповідальність. Проте зазвичай у подібних інцидентах звинувачують талібів.

Варто зауважити, що бомба вибухнула якраз під час зустрічі представників "Талібану" та афганського уряду в Досі, столиці Катару.

Довідка. "Талібан" – це радикальний ісламістський рух сунітського напрямку, який започаткували в Афганістані у 1994 році.

Зауважимо, що "Талібан" не погодився на повне припинення вогню – попри мирні переговори з урядом Афганістану, які почалися 12 вересня.