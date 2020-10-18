Теракт в Афганістані: підірвали авто з вибухівкою, багато жертв – фото, відео
У провінції Гор, що в Афганістані, 18 жовтня прогримів потужний вибух. Щонайменше 12 людей загинули. У Міністерстві внутрішніх справ країни назвали інцидент терористичною атакою.
За даними поліцейських, у результаті вибуху постраждали понад 100 мирних жителів, повідомляє Tolo News.
Читайте також Жахливе зіткнення вертольотів ВПС в Афганістані: загинуло 15 осіб
Інцидент трапився близько 11:00 за місцевим часом. Автомобіль Toyota Corolla, наповнений вибухівкою, підірвали поблизу поліцейського відділку та урядових установ.
За словами очевидців, низка сусідніх будівель зазнала руйнувань.
В Афганістані підірвали авто з вибухівкою: відео Tolo News
Потужний вибух прогримів в Афганістані / Фото Tolo News
Щонайменше 12 людей загинули, понад 100 – поранені / Фото Tolo News
Хто міг скоїти теракт
Жодна з терористичних груп, які діють на території країни, поки не взяла на себе відповідальність. Проте зазвичай у подібних інцидентах звинувачують талібів.
Варто зауважити, що бомба вибухнула якраз під час зустрічі представників "Талібану" та афганського уряду в Досі, столиці Катару.
Зауважимо, що "Талібан" не погодився на повне припинення вогню – попри мирні переговори з урядом Афганістану, які почалися 12 вересня.