У Франції відрізали голову вчителю історії й географії – начебто за те, що він пояснював уроки за допомогою карикатур на ісламського пророка Мухаммеда. Нападника застрелили, але у справі затримали ще 4 людей, серед яких є й неповнолітній.

Безпосередній нападник, як пишуть французькі ЗМІ, мав 18 років, він був чеченцем за національністю та громадянином Росії. Це відомо, бо він мав при собі документ, який посвідчує особу. Про це розповіли у виданні Le Monde.

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Нападника застрелили ще 16 жовтня невдовзі після скоєного, а вночі 17 числа правоохоронці затримали ще 4 людей. Один із заарештованих є неповнолітнім, усі вони – начебто з родинного кола нападника.

Росія наразі не коментує цю інформацію, а в посольстві РФ у Франції кажуть, що офіційного запиту від французької поліції щодо ймовірного російського громадянства терориста не отримували.

Національна антитерористична прокуратура Франції розслідує злочин за статтями про "вбивство внаслідок терористичного акту" та про "функціонування злочинного терористичного угрупування".

Президент Франції Еммануель Макрон вже впевнено назвав убивство вчителя "відвертим терактом ісламістів".

За попередньою інформацією, вчителя історії й географії вбили за те, що він на уроках показував карикатури із зображенням пророка Мухаммеда зі сатиричного журналу Charlie Hebdo.

Нагадаємо, у Парижі 25 вересня стався напад біля колишньої будівлі редакції французького сатиричного журналу Charlie Hebdo. Внаслідок інциденту двоє людей отримали поранення.