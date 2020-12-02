У нідерландській Гаазі невідомий чоловік дістав ножа й почав нападати на перехожих. Внаслідок атаки постраждали двоє людей, а сам нападник зміг утекти до приїзду поліції.

Напад трапився на великій торговій вулиці Grote Marktstraat поряд з супермаркетом Albert Heijn. Про це повідомляє місцеве видання Den Haag FM з посиланням на поліцію Нідерландів.

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Внаслідок нападу постраждали двоє перехожих. Їх обох з важкими травмами доставили до лікарні. Один з постраждалих під час госпіталізації перебував при тямі.

Самому нападнику вдалося втекти ще до того, як на місце атаки прибули представники поліції. Наразі правоохоронні органи Нідерландів розшукують його.

Цікаво, що майже одночасно на цю ж вулицю викликали пожежників. Усе через пожежу в одному з магазинів. Щоправда, наразі в правоохоронців немає інформації про можливий зв'язок між цими двома інцидентами.

Крім того, через годину після нападу неподалік від місця інциденту, біля причалу знайшли тіло загиблого чоловіка. Зв'язок цього інциденту з попередніми також непідтверджений.

Місця інцидентів у Гаазі: карта