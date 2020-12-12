У Нігерії 12 грудня вибухнули одразу 2 автомобілі. Внаслідок цього загинули 4 людини, ще 8 отримали поранення.

Інцидент стався в місті Діква, розташованому за 90 кілометрів на схід від Майдугурі – адміністративного центру штату. Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

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Нігерійська делегація Міжнародного Комітету Червоного Хреста заявила, що імовірно спрацювали саморобні вибухові пристрої.

Що відомо про постраждалих

Щонайменше 4 людини загинули, ще 8 постраждали. Загалом 5 людей отримали серйозні поранення. Наразі вони перебувають у Державній спеціалізованій лікарні в Майдугурі, де з ними працює хірургічна бригада.

Повідомляється, що жодне угрупування поки не взяло на себе відповідальність за вибухи.



Теракт у Нігерії 12 грудня / OMMCOM NEWS

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