У передмісті Парижа затримали п’ятого підозрюваного у справі про різанину у Франції в Ніцці. Мовиться про 17-річного юнака, пов'язаного з терористом, який 29 жовтня вбив 3 людей у католицькій церкві.

Біля Парижа французькі правоохоронці затримали 17-річного юнака, який через мобільний додаток контактував безпосередньо з нападником на католицьку церкву в Ніцці. Про це розповіли в ефірі радіостанції France Bleu.

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Затримали хлопця у середу, 4 листопада. Він є вже п'ятим підозрюваним у справі про теракт у Ніцці, який стався 29 жовтня. Тоді троє людей загинули, ще кілька зазнали поранень. Наймоторошніше у цьому злочині те, що нападник відрізав одній зі своїх жертв голову.

Нападника поранили та затримали одразу. Ним виявився 21-річний Брахім Іссауї. Антитерористична прокуратура Франції назвала цей злочин вбивством та посяганням на вбивство, які пов'язані з діяльністю терористичної організації.

Міський голова Ніцци Крістіан Естрозі особливо звертав увагу, що зловмисник навіть під час надання йому медичної допомоги постійно повторював: "Аллах Акбар". А при собі, крім ножа з 17-сантиметровим лезом, чоловік мав Коран.

Саме тому Естрозі сказав, що французам треба "за будь-яку ціну викорінити ісламський фашизм на всій території країни".

Загалом у Франції в жовтні відбулися щонайменше три акти ісламського тероризму (окрім Ніцци – в Парижі та Авіньйоні). Ще один напад трапився у Ліоні, але його не розслідують як теракт. Однак влада вже оголосила у країні максимальний рівень терористичної загрози.