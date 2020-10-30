Ножі, Коран і телефони: у Ніцці знайшли речі чоловіка, який вчинив теракт
У Ніцці знайшли сумку, яка належала чоловікові, що скоїв теракт. У ній виявили ножі, знайшли також Коран та мобільні телефони нападника.
Про те, що деякі речі нападника вдалося знайти, повідомив глава антитерористичної прокуратури Франції Жан-Франсуа Рікар, пише Rеpublicain Lorrain.
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Які речі терориста знайшли
- два ножі із 17-сантиметровим лезом;
- Коран;
- два мобільні телефони;
- документи італійського Червоного Хреста на ім'я вихідця з Тунісу 1999 року народження.
До слова, підозрюваний у теракті наразі перебуває у лікарні. Правоохоронці проводять розслідування.
Теракти у Франції: що відомо
- Вранці 29 жовтня у Ніцці невідомий забіг в церкву та вбив трьох людей. Він обезголовив 71-річного чоловіка та перерізав горло жінці.Поліція поранила нападника під час затримання.
- Згодом у місті Авіньйон озброєний пістолетом чоловік з вигуками "Аллах Акбар" напав на поліцейського. Правоохоронці застрелили нападника.
- А в Лівоні поліцейські затримали чоловіка, який на вулиці розмахував 30-сантиметровим ножем.