У Ніцці знайшли сумку, яка належала чоловікові, що скоїв теракт. У ній виявили ножі, знайшли також Коран та мобільні телефони нападника.

Про те, що деякі речі нападника вдалося знайти, повідомив глава антитерористичної прокуратури Франції Жан-Франсуа Рікар, пише Rеpublicain Lorrain.

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Які речі терориста знайшли

два ножі із 17-сантиметровим лезом;

Коран;

два мобільні телефони;

документи італійського Червоного Хреста на ім'я вихідця з Тунісу 1999 року народження.

До слова, підозрюваний у теракті наразі перебуває у лікарні. Правоохоронці проводять розслідування.

Теракти у Франції: що відомо