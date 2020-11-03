Канцлер Австрії Себастьян Курц відреагував на терористичну атаку, яка трапилася у Відні 2 листопада. Він подякував поліції за їхню роботу й заявив, що поки правоохоронці продовжуватимуть спецоперацію, охороною окремих об'єктів у столиці займуться військові.

Австрійська поліція буде рішуче діяти проти винуватців моторошного теракту у Відні. Про це Себастіян Курц написав у власному твіттері.

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Ми переживаємо важкі часи в нашій республіці. Я хотів би подякувати всім аварійним службам, які ризикують своїми життями заради нашої безпеки, особливо сьогодні,

– наголосив австрійський канцлер.

Він підкреслив, що вся країна співчуває жертвам цих жорстоких нападів і їхнім сім'ям. Також політик подякував Європейському Союзу й іншим партнерам за висловлену солідарність.

"Щоб поліція могла повністю зосередитися на боротьбі з тероризмом, федеральний уряд вирішив, що збройні сили заберуть охорону об'єктів у Відні, чим раніше займалися правоохоронці", – повідомив Себастіян Курц.

Коротко про теракт у Відні: