Зеленський відреагував на теракт у Відні
Австрію сколихнула серія терористихних атак 2 листопада у Відні. Європейські держави вже висловлюють свою підтримку австрійському народу в такий непростий час. Серед них й Україна, від імені якої висловився президент Володимир Зеленський.
Свої співчуття австрійцям Володимир Зеленський висловив на власній сторінці у твіттері.
До слова Теракт у центрі Відня: все, що наразі відомо – відео 18+
У цей важкий час Україна поряд з Австрією. Я висловлюю щирі співчуття постраждалим під час жахливого теракту у Відні,
– написав президент України.
Що відомо про теракт у Відні:
- Напад трапився 2 листопада. Група з щонайменше 6 стрілків атакували людей у різних місцях у центрі Відня. Перша атака трапилася поряд з синагогою.
- Офіційно підтвердили 1 загиблого й 15 поранених, серед яких поліцейський. Згодом глава МВС Австрії заявив про "декілька загиблих".
- Через терористичну атаку влада змушена була задіяти армію. Військові приступили до охорони різних об'єктів у Відні, які раніше були під контролем місцевої поліції.
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