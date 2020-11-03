Відповідальність за кривавий теракт у Відні, що трапився 2 листопада, взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава". Внаслідок трагедії померли 5 людей, ще 22 особи отримали поранення.

Водночас бойовики Ісламської держави не надали доказів своєї причетності до нападів у Відні. Про це повідомляє організація SITE Intelligence Group, яка відстежує активність терористів у соцмережах.

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Повідомлення про свою причетність до теракту представники Ісламської держави розмістили в одному зі своїх телеграм-каналів.

Заява бойовиків супроводжувалася світлиною бородатого чоловіка на ім'я Абу Дагна Аль-Олбані. Нібито саме він напав на натовп людей у центральній частині Відня з пістолетом і автоматом, перш ніж його вбила австрійська поліція.

Зауважимо, що внаслідок теракту у Відні 2 листопада померли 5 людей. За інформацією посла України у Відні, українців серед них не було.

Що відомо про угруповання "Ісламська Держава"? Це невизнана мусульманська терористична держава. Раніше контролювала на Близькому Сході величезні території, однак зараз від неї залишилися розрізнені осередки, які діють партизанськими методами.



ІД має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю, не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004 року, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Це невизнана мусульманська терористична держава. Раніше контролювала на Близькому Сході величезні території, однак зараз від неї залишилися розрізнені осередки, які діють партизанськими методами.ІД має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю, не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004 року, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави.

Теракт у Відні: все, що потрібно знати

Стрілянина у центрі австрійської столиці сталася ввечері 2 листопада. Кілька чоловіків відкрили хаотичний вогонь по людях, які сиділи за столиками у вуличних кафе і ресторанах.

Також нападники стріляли в перехожих. У поліції заявили про 6 різних місць, де діяли терористи.

За словами бургомістра Відня, один зі злочинців міг мати на собі пояс з вибухівкою. Австрійські ЗМІ показали кадри із затримання 4 ймовірних стрільців. Про свою причетність до нападів раніше заявили джихадисти.

Канцлер Австрії Себастьян Курц назвав інцидент терактом. Підозрюваного у теракті в центрі Відня затримали 3 листопада у місті Лінц на півночі Австрії. Наразі його особу встановлюють правоохоронці.

Центр австрійської столиці перекрила поліція. До охорони деяких об'єктів залучили навіть військовослужбовців. У МВС, зі свого боку, порекомендували дітям не йти до школи.