У МВС Австрії вважають, що терорист із Відня міг діяти без спільників. Про це свідчать дані з відеозаписів, які надіслали очевидці трагедії 2 листопада.

Жодних доказів того, що терористів було 2 або більше, наразі немає. Про це глава австрійського МВС Карл Нехаммер заявив в ефірі телеканалу ORF.

Зверніть увагу Двох підозрюваних у причетності до віденського теракту затримали аж у Швейцарії

У цей час немає конкретних вказівок на те, що був другий злочинець,

– повідомив Нехаммер.

Поліція Австрії вже затримала через теракт у Відні 16 людей. Їх усіх підозрюють у спілкуванні з терористом Куйтімом Фейзулайлом.

Що раніше казали про кількість нападників

Нехаммер неодноразово заявляв, що нападників було декілька. Глава МВС Австрії зазначав, що терористи – мобільні, тому їх розшукують не лише на території Відня, але й по усій країні.

Ми об'єднали кілька підрозділів для пошуку передбачуваних терористів. Я не обмежую (операцію – 24 канал) лише територією Відня, тому що зловмисники – мобільні,

– наголошував Нехаммер.

Що відомо про віденського терориста