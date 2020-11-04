Теракт у Відні могла скоїти одна людина: заява глави МВС Австрії
У МВС Австрії вважають, що терорист із Відня міг діяти без спільників. Про це свідчать дані з відеозаписів, які надіслали очевидці трагедії 2 листопада.
Жодних доказів того, що терористів було 2 або більше, наразі немає. Про це глава австрійського МВС Карл Нехаммер заявив в ефірі телеканалу ORF.
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У цей час немає конкретних вказівок на те, що був другий злочинець,
– повідомив Нехаммер.
Поліція Австрії вже затримала через теракт у Відні 16 людей. Їх усіх підозрюють у спілкуванні з терористом Куйтімом Фейзулайлом.
Що раніше казали про кількість нападників
Нехаммер неодноразово заявляв, що нападників було декілька. Глава МВС Австрії зазначав, що терористи – мобільні, тому їх розшукують не лише на території Відня, але й по усій країні.
Ми об'єднали кілька підрозділів для пошуку передбачуваних терористів. Я не обмежую (операцію – 24 канал) лише територією Відня, тому що зловмисники – мобільні,
– наголошував Нехаммер.
Що відомо про віденського терориста
- 2 листопада у центрі Відня чоловік албанського походження Куйтім Фейзулай відкрив вогонь по перехожих. Внаслідок цього загинули 5 людей.
- Фейзулаю було 20 років. Він народився і виріс у Відні, однак мав албанські корені. Окрім австрійського громадянства мав також громадянство Північної Македонії.
- Фейзулая застрелили 2 листопада австрійські поліцейські.
- Як повідомляють ЗМІ, незадовго до теракту Куйтім присягнув на вірність лідеру "Ісламської держави" Абу Ібрагіму аль-Хашимі аль-Кураіші.
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