Теракт у Відні: серед затриманих є громадяни Росії
У справі про теракт у Відні австрійські правоохоронці затримали кількох іноземців. Є серед них, зокрема, громадяни Росії.
Теракт у Відні: нові дані про затриманих
Про це повідомив очільник поліції Відня Герхард Пюстль. Він нагадав, що загалом у межах спецоперації затримали 14 осіб, передає Die Presse.
До теми Відень у страху: що відомо про брутальну атаку терористів у Австрії
За словами Пюстля, деякі з них мали подвійне громадянство. Мовиться про такі країни, як Бангладеш, Північна Македонія, Туреччина та Росія.
Що повідомляли про затриманих раніше
- Посол Росії у Відні Дмитро Любинський зазначав, що серед них є вихідці з Північного Кавказу. Але місцева влада це не підтверджувала.
- У МВС Австрії розповідали, що перед терактом Словаччина надала австрійській контррозвідці відомості про зловмисника албанського походження Куйтіма Фейзулая. Але спецслужби проігнорували інформацію через "помилки в комунікації".
- Власне затримані 14 людей перебували в оточенні Фейзулая. Наразі їх допитують.
- Куйтім Фейзулай, якого застрелила поліція, у грудні 2019 року достроково вийшов на волю у справі про тероризм. Тоді його арештували під час спроби виїхати до Сирії для участі в бойових діях.
- Двох людей, яких підозрюють у причетності до теракту, затримали поза межами Австрії – у Швейцарії. Це громадяни цієї країни віком 18 і 24 років. І вони можуть мати стосунок до одного з нападників.
Зверніть увагу Теракт у Відні могла скоїти одна людина: заява глави МВС Австрії
Теракт у Відні: коротко
- Увечері 2 листопада у столиці Астрії невідомі влаштували стрілянину біля синагоги, а також в інших частинах міста. Повідомляють про 6 локацій теракту. Стріляли нападники як в перехожих, так і у людей, що сиділи в кафе.
- Точну кількість нападників поки не називають. Водночас австрійські ЗМІ показали кадри із затримання 4 імовірних стрільців. Одного з них застрелили силовики під час спецоперації.
- Відомо про 5 жертв, щонайменше 22 людей отримали поранення.
- Австрійський канцлер Себастьян Курц назвав інцидент терактом. Трагедія сталася перед початком локдауну в Австрії через епідемію коронавірусу.
- Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".
Поділитися новиною