У справі про теракт у Відні австрійські правоохоронці затримали кількох іноземців. Є серед них, зокрема, громадяни Росії.

Теракт у Відні: нові дані про затриманих

Про це повідомив очільник поліції Відня Герхард Пюстль. Він нагадав, що загалом у межах спецоперації затримали 14 осіб, передає Die Presse.

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За словами Пюстля, деякі з них мали подвійне громадянство. Мовиться про такі країни, як Бангладеш, Північна Македонія, Туреччина та Росія.

Що повідомляли про затриманих раніше

Посол Росії у Відні Дмитро Любинський зазначав, що серед них є вихідці з Північного Кавказу. Але місцева влада це не підтверджувала.

У МВС Австрії розповідали, що перед терактом Словаччина надала австрійській контррозвідці відомості про зловмисника албанського походження Куйтіма Фейзулая. Але спецслужби проігнорували інформацію через "помилки в комунікації".

Власне затримані 14 людей перебували в оточенні Фейзулая. Наразі їх допитують.

Куйтім Фейзулай, якого застрелила поліція, у грудні 2019 року достроково вийшов на волю у справі про тероризм. Тоді його арештували під час спроби виїхати до Сирії для участі в бойових діях.

Двох людей, яких підозрюють у причетності до теракту, затримали поза межами Австрії – у Швейцарії. Це громадяни цієї країни віком 18 і 24 років. І вони можуть мати стосунок до одного з нападників.

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